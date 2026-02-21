Однак це не єдина робота Роббі, яка викликала ажіотаж серед кіноманів. 24 Канал розповість одразу про кільках нових фільмів з Марго, які точно варті вашої уваги.
До теми Не лише Марго Роббі та Джейкоб Елорді: хто знявся у новому фільмі "Буремний перевал"
Які фільми з Марго Роббі варто подивитися?
"Велика смілива красива подорож"
Рік: 2025
Рейтинг IMDb: 6.0
Сара та Девід познайомились на весіллі спільного друга. Незадовго після цього вони вирушають у велику сміливу красиву подорож, під час якої вони знову переживають важливі моменти зі свого минулого. Важливо те, що це допомагає їм зрозуміти, як опинилися в тому місці, де є зараз, і, можливо, дасть шанс змінити майбутнє.
"Велика смілива красива подорож": дивіться онлайн трейлер фільму
"Барбі"
Рік: 2023
Рейтинг IMDb: 6.8
Це яскрава сатирична комедія, яка кілька років тому наробила галасу на весь світ. Головна героїня – лялька Барбі, яка задля того, щоб знайти відповіді на складні питання про себе та своє призначення вирушає з ідеального Барбіленду в реальний світ. У фільмі є багато феміністичних меседжів та іронії над сучасним суспільством.
"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вавилон"
Рік: 2022
Рейтинг IMDb: 7.1
Події фільму відбуваються у 1920-х роках в Голлівуді. Тоді німе кіно користується неабиякою популярністю, але постопово на перший план виходять картинки зі звуком. У стрічці яскраво показані злети й падіння кількох амбітних митців, які намагаються вижити серед шалених вечірок, жорстокої конкуренції та всесвітньої слави. У цій драмі, де головні ролі зіграли Марго Роббі та Бред Пітт, бачимо ціну успіху й темний бік "золотої ери" кіно.
"Вавилон": дивіться онлайн трейлер фільму
"Амстердам"
Рік: 2022
Рейтинг IMDb: 6.1
У центрі сюжету – троє друзів – лікар, медсестра та адвокат. Після Першої світової війни вони опиняються в центрі небезпеної змови – їх звинувачують у в скоєнні злочину, який вони не здійснювали. Намагаючись довести свою невинуватість, друзі розкривають одну з найнеординарніших змов у США 1930-х років.
"Амстердам": дивіться онлайн трейлер фільму
Які фільми подивитись з Джейкобом Елорді?
Ще одна головна роль у "Буремному перевалі" належить Джейкобу Елорді. Однак він зіграв ще у кількох цікавих фільмах, які подарують яскраві емоції.
"Франкенштайн". Екранізація готичного роману Мері Шеллі, яка номінована на Оскар-2026. Тут Елорді виконує роль Чудовиська — створіння, якого оживив вчений Віктор Франкенштейн.
"Солтберн". Психологічний трилер‑драма, дія якого відбувається в середині 2000-х. Тут Джейкоб зіграв роль багатого та харизматичного Фелікса, який запрошує друга з Оксфорда провести літо в маєтку своєї родини.
"Будка поцілунків". Підліткова романтична комедія, що розповідає про старшокласницю Еллу, чий перший поцілунок у "будці поцілунків" перетворює її стосунки з популярним хлопцем Ноа, роль якого зіграв Джейкоб Елорді, на проблемний роман.