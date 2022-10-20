После того как кишка Перри лопнула из-за передозировки опиоидов, он неделями боролся за жизнь. Две недели актер провел в коме и находился пять месяцев в больнице, передает 24 канал.

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Мэтью Перри рассказал о зависимости и проблемах со здоровьем

В интервью изданию People 53-летний актер Перри отметил, что почти умер несколько лет назад в возрасте 49 лет. Он публично признался, что страдал перфорацией желудочно-кишечного тракта. После того как его толстая кишка разорвалась от чрезмерного потребления опиоидов, 9 месяцев ему пришлось пользоваться колостомным мешком.

Когда его впервые положили в больницу, врачи сказали его семье, что он имеет 2% шансов выжить. "Меня посадили на аппарат под названием ЭКМО, который называется "Радуйся, Мария". После него никто не выживает", – вспомнил он.

Когда Перри впервые снялся в "Друзьях" в возрасте 24 лет, его алкогольная зависимость только начинала проявляться. "В каком-то смысле тогда я мог с этим справиться. Но когда мне исполнилось 34 года, у меня уже было много проблем", — признался он. "Было время, когда я был совершенно трезвым. Например, 9 сезон, – я был трезв на протяжении всего пути. И угадайте, в каком сезоне меня номинировали на лучшую мужскую роль? Я подумал: "Это должно мне что-то сказать".

Откровенно говоря о своих рецидивах — за эти годы он проходил реабилитацию 15 раз — Перри хорошо разбирается в инструментах, необходимых для поддержания трезвости. "Теперь я достаточно здоров", – сказал он.

У него также шрамы, ведь у него было 14 операций на животе. "Это всегда напоминает о том, что нужно оставаться трезвым", – отметил он. "Все, что мне нужно сделать, это посмотреть вниз".

Не имеет значения, успешен ты или нет, болезни все равно,

– подытожил он.

Мэтью Перри / Фото People

Мэттью Перри написал откровенную автобиографию

1 ноября 2022 года на книжных полках США появятся мемуары Мэтью Перри под названием "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". В книге актер рассказал о своей жизни и карьере с юмором, но также раскрыть свои проблемы с наркозависимостью. Он планирует рассказать о причинах, которые его подтолкнули к наркотикам.

Кроме того, Перри рассказал в автобиографии о событиях, происходивших во время съемок сериала "Друзья", а также об отношениях с его коллегами: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудров, Мэттом ЛеБланом и Дэвидом Швиммером.

Мне пришлось ждать, чтобы я совершенно отрезвлю от алкоголя и наркотиков, чтобы написать это. И самое главное, что моя история может помочь людям,

– сказал Перри.

Справка. Популярный ситком "Друзья" длился 10 лет и охватил период с 1994 по 2004 годы. За это время шоу получило 10 эпизодов, каждый из которых имел более 20 эпизодов продолжительностью около получаса. В мае этого года вышел спецепизод проекта под названием "Друзья: Воссоединение", в котором актеры встретились впервые на одной съемочной площадке.

Обложка биографии Мэттью Перри / Фото People

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