Після того як кишка Перрі луснула через передозування опіоїдів, він тижнями боровся за життя. Два тижні актор провів у комі й був п’ять місяців у лікарні, передає 24 канал.

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Метью Перрі розповів про залежність та проблеми зі здоров’ям

В інтерв’ю виданню People 53-річний актор Перрі зазначив, що мало не помер кілька років тому у віці 49 років. Він публічно зізнався, що страждав від перфорації шлунково-кишкового тракту. Після того, як його товста кишка розірвалась від надмірного споживання опіоїдів, 9 місяців йому довелося користуватися колостомним мішком.

Коли його вперше поклали до лікарні, лікарі сказали його родині, що він має 2 % шансів вижити. "Мене посадили на апарат під назвою ЕКМО, який називається "Радуйся, Маріє". Після нього ніхто не виживає", – згадав він.

Коли Перрі вперше знявся у "Друзях" у віці 24 років, його алкогольна залежність тільки починала проявлятися. "У якомусь сенсі тоді я міг з цим впоратися. Але коли мені виповнилося 34 роки, я вже мав багато проблем", — зізнався він. "Був час, коли я був абсолютно тверезим. Наприклад, 9 сезон,– я був тверезий упродовж усього шляху. І вгадайте, у якому сезоні мене номінували на найкращу чоловічу роль? Я подумав: "Це має мені щось сказати".

Відверто кажучи про свої рецидиви — за ці роки він проходив реабілітацію 15 разів — Перрі добре розуміється на інструментах, необхідних для підтримки тверезості. "Тепер я досить здоровий", — сказав він.

Він також має шрами, адже у нього було 14 операцій на животі. "Це завжди нагадує про те, що потрібно залишатися тверезим", – зазначив він. "Все, що мені потрібно зробити, це подивитись вниз".

Не має значення, успішний ти чи ні, хвороби є все одно,

– підсумував він.

Метью Перрі / Фото People

Меттью Перрі написав відверту автобіографію

1 листопада 2022 року на книжкових полицях США з’являться мемуари Метью Перрі під назвою "Друзі, коханці та велика жахлива річ". У книзі актор розповів про своє життя та кар'єру з гумором, але й також розкрити свої проблеми з наркозалежністю. Він планує розповісти про причини, які його підштовхнули до наркотиків.

Крім того, Перрі розказав в автобіографії про події, які відбувалися під час зйомок серіалу "Друзі", а також про стосунки з його колегами: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудров, Меттом ЛеБланом та Девідом Швіммером.

Мені довелося чекати, щоб я абсолютно протверезію від алкоголю та наркотиків, щоб написати це. І найголовніше, що моя історія може допомогти людям,

– сказав Перрі.

Довідка. Популярний ситком "Друзі" тривав упродовж 10 років та охопив період з 1994 по 2004 роки. За цей час шоу отримало 10 епізодів, кожен з яких мав понад 20 епізодів тривалістю близько пів години. У травні цього року вийшов спецепізод проєкту під назвою "Друзі: Возз'єднання", у якому актори зустрілись вперше на одному знімальному майданчику.

Обкладинка біографії Меттью Перрі / Фото People

Цікаво "Друзі: Возз'єднання" українською: як "старі" голоси повернулися до персонажів в новому епізоді

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