Після того як кишка Перрі луснула через передозування опіоїдів, він тижнями боровся за життя. Два тижні актор провів у комі й був п’ять місяців у лікарні, передає 24 канал.
Читайте більше Останні слова Візеріса та пошуки Ейгона, – чим запам’яталася 9 серія "Дому Дракона"
Метью Перрі розповів про залежність та проблеми зі здоров’ям
В інтерв’ю виданню People 53-річний актор Перрі зазначив, що мало не помер кілька років тому у віці 49 років. Він публічно зізнався, що страждав від перфорації шлунково-кишкового тракту. Після того, як його товста кишка розірвалась від надмірного споживання опіоїдів, 9 місяців йому довелося користуватися колостомним мішком.
Коли його вперше поклали до лікарні, лікарі сказали його родині, що він має 2 % шансів вижити. "Мене посадили на апарат під назвою ЕКМО, який називається "Радуйся, Маріє". Після нього ніхто не виживає", – згадав він.
Коли Перрі вперше знявся у "Друзях" у віці 24 років, його алкогольна залежність тільки починала проявлятися. "У якомусь сенсі тоді я міг з цим впоратися. Але коли мені виповнилося 34 роки, я вже мав багато проблем", — зізнався він. "Був час, коли я був абсолютно тверезим. Наприклад, 9 сезон,– я був тверезий упродовж усього шляху. І вгадайте, у якому сезоні мене номінували на найкращу чоловічу роль? Я подумав: "Це має мені щось сказати".
Відверто кажучи про свої рецидиви — за ці роки він проходив реабілітацію 15 разів — Перрі добре розуміється на інструментах, необхідних для підтримки тверезості. "Тепер я досить здоровий", — сказав він.
Він також має шрами, адже у нього було 14 операцій на животі. "Це завжди нагадує про те, що потрібно залишатися тверезим", – зазначив він. "Все, що мені потрібно зробити, це подивитись вниз".
Не має значення, успішний ти чи ні, хвороби є все одно,
– підсумував він.
Метью Перрі / Фото People
Меттью Перрі написав відверту автобіографію
1 листопада 2022 року на книжкових полицях США з’являться мемуари Метью Перрі під назвою "Друзі, коханці та велика жахлива річ". У книзі актор розповів про своє життя та кар'єру з гумором, але й також розкрити свої проблеми з наркозалежністю. Він планує розповісти про причини, які його підштовхнули до наркотиків.
Крім того, Перрі розказав в автобіографії про події, які відбувалися під час зйомок серіалу "Друзі", а також про стосунки з його колегами: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудров, Меттом ЛеБланом та Девідом Швіммером.
Мені довелося чекати, щоб я абсолютно протверезію від алкоголю та наркотиків, щоб написати це. І найголовніше, що моя історія може допомогти людям,
– сказав Перрі.
Обкладинка біографії Меттью Перрі / Фото People
Цікаво "Друзі: Возз'єднання" українською: як "старі" голоси повернулися до персонажів в новому епізоді
Що відомо про Меттью Перрі:
- Починаючи зі зйомок 4-го до 6-го сезону серіалу "Друзі" Меттью Перрі страждав від наркозалежності та часто перебував у реабілітаційних центрах.
- У червні 2021 року актор зізнався на журналу People, що розійшовся зі своєю потенційною нареченою – Моллі Гервіц. Дівчина була молодша за Меттью на 22 роки.
- Того ж червня 2021 року у мережі з'явилась інформація, що актор продав свою нерухомість у Лос-Анджелесі.
- Зараз актор займається продажем фірмової продукції за серіалом "Друзі" і, за його словами, вже давно не вживає алкоголю та наркотиків.