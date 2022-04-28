"Мне доверили отличную и трудную задачу": Венсан Линдон возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Источник:Сайт Каннского фестиваля
Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года. Организаторы объявили жюри основного конкурса. Его возглавит французский актер, звезда фильма "Титан" – Венсан Линдон.
Вместе с восемью членами жюри Венсан Линдон вручит Золотую пальмовую ветвь одному из 21 конкурсных фильмов на церемонии закрытия фестиваля 28 мая.
К теме Больше не "Z": режиссер Мишель Азанавичюс поддержал Украину и сменил название фильма
Венсан Линдон возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Для меня большая честь и гордость, что среди бурных событий, происходящих в мире, мне доверили замечательную и трудную задачу возглавить жюри 75-го международного Каннского кинофестиваля,
– отметил актер.
"Вместе с жюри мы будем стремиться лучше позаботиться о фильмах будущего, которые несут в себе ту же тайную надежду на мужество, верность и свободу, с миссией тронуть как можно больше женщин и мужчин, сообщая им об их общих ранах и радостях. Культура помогает человеческой душе расти и надеяться на завтрашний день", – поделился Линдон.
Кроме Венсана Линдона, в состав жюри вошли:
- Ребекка Голл – британская актриса и режиссер;
- Дипика Падуконе – индийская актриса и продюсер;
- Нуми Рапас – актриса из Швеции;
- Жасмин Тринка – итальянский режиссер и актриса;
- Асгар Фархади – сценарист и режиссер из Ирана;
- Ладж Ли – французский продюсер и актер;
- Джефф Николс – американский режиссер и сценарист;
- Йоахим Триер – режиссер и сценарист из Норвегии.
Ранее представители Каннского кинофестиваля заявляли, что не примут российскую делегацию, учитывая войну России против Украины. Однако от российского кино они не отказались. В программе принимает участие фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.
Кроме этого, Канны должен был открывать лента Мишеля Азанавичюса Z, которую на днях переименовали в Coupez!. Режиссер таким образом показал солидарность с украинским народом.