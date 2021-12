Исторически сложилось, что украинцы очень любят комедии – романтические, приключенческие, семейные. И поэтому мы решили составить свой гайд по новым комедиям, которые вскоре выйдут на больших экранах. Записывайте даты премьер в календарик и ожидайте фильмы, которые имеют все шансы стать любимыми в 2022 году.

Читайте также Когда сюжет взят из жизни: фильмы об азартных играх, снятые по реальным событиям

Комедии первой половины 2022 года

Любовь как бестселлер

Премьера: 6 января

Комедийный киногод начинается с романтической истории. Сэм Клафлин ("До встречи с тобой", "Во власти стихии") играет скромного английского писателя Генри Коппера, чей первый роман терпит полный крах, пока он не узнает, что мексиканское издание книги неожиданно стало главным бестселлером года, а он – местным секс-символом. Для Генри, который не успевает оправиться от новостей, создают профили в соцсетях. Затем парня сажают на самолет в Мехико, чтобы он отправился в тур по стране. Секрет его успеха в испаноговорящем мире очень прост – переводчица Мария Родригес внесла свои корректировки, и именно она будет сопровождать Генри в его туре.

"Любовь как бестселлер": смотрите трейлер

King’s Man: Начало

Премьера: 13 января

Мэттью Вон снимает третий фильм своей известной франшизы, однако теперь события происходят в годы Первой мировой войны. На этот раз элегантно бороться со злом будут Рэйф Файнз, Харрис Дикинсон, Джимон Хонсу и Джемма Артертон. Григория Распутина сыграл Рис Иванс, который только что промелькнул в новом фильме о "Человеке-пауке". По сюжету, самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек, который при помощи своего сына, соратников и личного уникального стиля готов принять вызов и остановить злодеев.

"King’s Man: Начало": смотрите трейлер

Любовь и блоггеры

Премьера: 20 января

В фильме от Дмитрия Голумбевского и Евгения Таллера собрались все звезды больших, малых и смартфон-экранов, а именно: Ольга Сумская, Назар Заднепровский, Екатерина Кистень, Инна Приходько, Богдан Шелудяк, Виктория Маремуха, Анна Тринчер и многие другие. События фильма разворачиваются в придуманном украинском городке с громким названием "Кагаплык", которому вскоре наступит полный "гаплык": снова выборы, снова коррумпированный мэр, опять одно и то же... Исправлять "мэрскую репутацию" приезжают пять звезд из инстаграма. Их будут ждать приключения "на всю голову", реальный заговор и, конечно, история настоящей любви!

"Любовь и блогеры": смотрите трейлер

Лучшие выходные

Премьера: 2 февраля

Комедия-альманах о приключениях очень разных людей в Киеве во время популярного фестиваля. Парень из Германии устраивается волонтером на Atlas Weekend, чтобы влюбить в себя девушку-организатора, но вместо этого он теряет зарубежного хедлайнера фестиваля. Ребята из Кривого Рога устраивают легендарный мальчишник, но ссорятся, как дети и дерутся, как взрослые. Юная одесситка ищет папу-рокера, которого не видела и идеализировала долгие 10 лет. Карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы. А в ролях – Дарья Петрожицкая, Ирма Витовская, Элиас Райхерт, Георгий Хостикоев, Александр Рудинский и, конечно, множество звездных украинских музыкантов. Кино же о фестивале.

"Лучшие выходные": смотрите трейлер

Зимние вечера особенно длинные, если проводить их без SlotoKing. Это онлайн-казино поможет окунуться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые принесут настоящее удовольствие.

Первый встречный

Премьера: 10 февраля

Несравненная поп-дива Дженнифер Лопес в роли еще более несравненной поп-дивы. Накануне публичной свадьбы, популярная певица Кэт Валдез узнает, что жених ей изменил. Чтобы отомстить бывшему, девушка предлагает жениться с незнакомцем из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Но справится ли супруги с вызовами семейной жизни? В роли застенчивого математика – Оуэн Уилсон, в роли изменившего жениха – Малума, с которым Лопес уже записала саундтрек к фильму. Также в фильме засветились: Сара Сильверман, Хлоя Коулмэн, Джимми Фэллон и другие.

"Первый встречный": смотрите трейлер

Большая прогулка

Премьера: 24 февраля

Семейная украинская комедия и снова со звездным составом: Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Исаенко, Ирина Гатенко и другие. В камео – Верка Сердючка с мамой и парочка звездных украинских футболистов. Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба сводит их на одной полянке, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, который перерастает в гротескную "войну" за место под мангал. Неожиданно появляется и третий претендент – беглец-коррупционер, который спрятал свои деньги на этой же поляне и берет младших детей семей в заложники – он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника.

"Большая прогулка": смотрите трейлер

Это интересно Чувственная история об исследовании себя,– интервью с Екатериной Горностай о фильме "Стоп-Земля"

Соседка

Премьера: 2 марта

Ксения Мишина и Артемий Егоров сыграли главные роли в новой романтической комедии. Упрямый холостяк Петр поспорил со своим лучшим другом, что сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей. Так в его квартире появляется Вероника – элегантная учительница музыки, которая только что ушла от мужа-тирана. Однако ставки растут, когда Петр узнает о детях Вероники! Справится ли так называемый мачо с вызовами совместной жизни? Фильм сняла Наталья Пасеницкая по сценарию Ирены Карпы.

"Соседка" 2022: смотрите трейлер

Ограбление по-украински

Премьера: февраль – март

"Ограбление по-украински" – это романтическая комедия о детском тренере по плаванию Алексе, который по уши влюбляется в недосягаемую красавицу. Для того, чтобы впечатлить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс решает... ограбить банк! Но вдруг ограбление превращается в настоящее испытание не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом. В фильме появятся Влад Яма, Дарья Астафьева, Андрей Бурым, Владимир Горянский и многие другие.



"Ограбление по-украински" / Фото пресс-службы фильма

Дог

Премьера: февраль – март

Для любителей собак, лирических комедий и Ченнинга Татума – на экраны выходит комедия Dog. Татум играет военного Бриггса, который очень хочет вернуться на активную службу и первое задание перед возвращением простое: привести на похороны прославленного военного его тренированную собаку Лулу. Простой эта задача оказалась лишь с первого взгляда. Лулу – дама с характером и грубый вояка Бриггс еще должен заслужить ее уважение и доверие. Совместная дорога и множество приключений изменит их обоих навсегда. Но прежде всего – Бриггса, ведь из них двоих именно он та еще грязная тварь. В комедии, которая стала режиссерским дебютом Ченнинга Татума, также сыграли: Билл Барр, К’Орианка Килчер, Кевин Нэш.

Дог: смотрите трейлер

Операция Фортуна: Искусство побеждать

Премьера: 17 марта

Гай Ричи и Джейсон Стэйтем возвращаются. На этот раз в любимом жанре – комедийном экшене. Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Помимо Стэйтема в фильме также сыграли Хью Грант, Джош Хартнетт, Обри Плаза и Кэри Элвес.

"Операция Фортуна: Искусство побеждать": смотрите трейлер

Читайте еще Романтический Париж и актерская химия: интервью со звездами исторического байопика "Эйфель"

Затерянный город

Премьера: 24 марта

Этот коктейль из юмора и экшена никак иначе как новой версией "Романа с камнем" и не назовешь. Сандра Буллок играет писательницу в жанре романтических приключений, Ченнинг Татум – модель с обложек ее книги, Дэниэл Рэдклифф – большого поклонника криминала и литературы, который убежден, что в книгах героини Буллок – разгадка пути к огромному сокровищу. Когда писательницу похищают, ее модель решает, что он должен стать реальным героем. Получается все, конечно, не так, как планировалось. В небольшой яркой роли – целый Брэд Питт, а это уже повод для ожидания.

"Затерянный город": смотрите трейлер

Соник 2 в кино

Премьера: 31 марта

Сверхзвуковой Ежик Соник возвращается, как и гротескно-комический злодей в исполнении единственного и неповторимого Джима Керри. Также в фильм вернулся Джеймс Марсден. После событий фильма "Соник в кино" Соник остается в Грин-Хиллз, а Том и Мэдди Ваковски уезжают в отпуск. Доктор Эггман возвращается с новым партнером Ехидной Наклз, с которым он объединился для поиска Мастера Изумруда, способного как создавать, так и разрушать цивилизации. Соник объединяется со своим новым другом Майлзом "Тейлз" Прауэром, и вместе они отправляются в путешествие, чтобы найти изумруд, прежде чем он попадет в чужие руки. Идеальное приключение для всей семьи.

"Соник 2 в кино": смотрите трейлер

What's Love Got To Do With This

Премьера: весной

Шекар Капур, режиссер дилогии о королеве Елизавете с Кейт Бланшетт, возвращается на большие экраны с романтической комедией по сценарию журналистки, писательницы и светской львицы Джемаймы Хан –подруги погибшей принцессы Дианы, бывшей девушки Хью Гранта. Джемайма в последнее время занималась исключительно серьезными темами – Джулиан Ассанж, Клинтоны и тому подобное, но решила взяться за легкий и романтический жанр. Подробностей о фильме пока нет, зато известно, что главная роль досталась британской розе Лили Джеймс, ее эксцентричную маму сыграет лауреатка премии Оскар Эмма Томпсон, а красавец Шазад Латиф станет главным романтическим интересом героини.



What's Love Got To Do With This / Фото пресс-службы фильма