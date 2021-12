Історично склалося, що українці дуже люблять комедії – романтичні, пригодницькі, сімейні й тому ми вирішили скласти свій гайд з новими комедіями, які незабаром вийдуть на великих екранах. Записуйте дати прем’єр у календарик і очікуйте на фільми, які мають всі шанси стати улюбленими у 2022 році.

Комедії першої половини 2022 року

Кохання як бестселер

Прем’єра: 6 січня

Комедійний кінорік розпочинається з романтичної історії. Сем Клафлін ("До зустрічі з тобою", "У полоні стихії") грає скромного англійського письменника Генрі Коппера, чий перший роман зазнає повного краху, поки він не дізнається що мексиканське видання книги несподівано стало головним бестселером року, а він – місцевим секс-символом. Для Генрі, який не встигає оговтатися від новин, створюють профілі в соцмережах. Потім хлопця садять на літак у Мехіко, щоб він відправився в тур країною. Секрет його успіху в іспаномовному світі дуже простий – перекладачка Марія Родрігес внесла свої коригування, і саме вона супроводжуватиме Генрі в його турі.

"Кохання як бестселер": дивіться трейлер

Кінгс Мен

Прем’єра: 13 січня

Меттью Вон знімає третій фільм своєї відомої франшизи, однак, тепер події відбуваються у роки Першої світової війни. Цього разу елегантно боротися зі злом будуть Рейф Файнз, Гарріс Дікінсон, Джимон Гонсу та Джемма Артертон. Григорія Распутіна зіграв Ріс Іванс, який щойно промайнув у новому фільмі про "Людину-павука". За сюжетом, найжахливіші в історії тирани та кримінальні генії збираються разом, щоб розв'язати війну та знищити мільйони людей. Але є одна людина, яка, за допомогою свого сина, соратників та особистого унікального стилю готова прийняти виклик та зупинити лиходіїв.

"Кінгс Мен": дивіться трейлер

Любов і блогери

Прем’єра: 20 січня

У фільмі від Дмитра Голумбевського та Євгена Таллера зібралися всі зірки великих, малих та смартфон-екранів, а саме: Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Катерина Кістень, Інна Приходько, Богдан Шелудяк, Вікторія Маремуха, Анна Трінчер та багато інших. Події фільму розгортаються у вигаданому українському містечку з гучною назвою "Кагаплик", якому незабаром настане повний "гаплик": знову вибори, знову корумпований мер, знову одне й те саме... Виправляти "мерську репутацію" приїжджають п'ятеро зірок з інстаграму. На них чекатимуть пригоди "на всю голову", реальна змова і, звичайно, історія справжнього кохання!

"Любов і блогери": дивіться трейлер

Найкращі вихідні

Прем’єра: 2 лютого

Комедія-альманах про пригоди дуже різних людей у ​​Києві під час популярного фестивалю. Хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на Atlas Weekend, щоб закохати у себе дівчину-організатора, та натомість він губить закордонного хедлайнера фестивалю. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують легендарну парубоцьку вечірку, але сваряться, як діти й б’ються, як дорослі. Юна одеситка шукає тата-рокера, якого не бачила та ідеалізувала довгі 10 років. Кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани. А в ролях – Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Еліас Райхерт, Георгій Хостікоєв, Олександр Рудинський і, звичайно, безліч зіркових українських музикантів. Кіно ж про фестиваль.

"Найкращі вихідні": дивіться трейлер

Вийду за тебе

Прем’єра: 10 лютого

Незрівнянна попдіва Дженніфер Лопес у ролі ще більш незрівнянної попдіви. Напередодні дуже публічного весілля, популярна співачка Кет Валдез дізнається, що наречений її зрадив. Щоб помститися колишньому, дівчина пропонує одружитися з незнайомцем з натовпу прямо під час власного концерту. Тепер її чоловік – сором'язливий вчитель математики. Але чи впорається подружжя із викликами сімейного життя? У ролі сором'язливого математика – Оуен Вілсон, у ролі зрадника-нареченого – Малума, з яким Лопес вже записала саундтрек до фільму. Також у фільмі засвітилися: Сара Сільверман, Хлоя Колман, Джиммі Феллон та інші.

"Вийду за тебе": дивіться трейлер

Велика прогулянка

Прем’єра: 24 лютого

Сімейна українська комедія та знову із зірковим складом: Олена Кравець, Юрій Ткач, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатенко та інші. У камео – Вєрка Сердючка з мамою та парочка зіркових українських футболістів. Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" – доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Несподівано з’являється і третій претендент – утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники – він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.

"Велика прогулянка": дивіться трейлер

Сусідка

Прем’єра: 2 березня

Ксенія Мішина та Артемій Єгоров зіграли головні ролі у новій романтичній комедії. Впертий холостяк Петро посперечався зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць із жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка – елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки! Чи впорається так званий мачо із викликами спільного життя? Фільм зняла Наталія Пасеницька за сценарієм Ірени Карпи.

"Сусідка" 2022: дивіться трейлер

Пограбування по-українськи

Прем’єра: лютий-березень

"Пограбування по-українськи" – це романтична комедія про дитячого тренера з плавання Алекса, який по вуха закохується у недосяжну красуню. Для того, щоб вразити кохану і різко змінити своє життя, Алекс вирішує… пограбувати банк! Але раптом пограбування перетворюється на справжнє випробування не тільки для головного героя, а й для усіх, хто опинився поруч. Річ у тому, що в частку разу захотіли... все! У фільмі з'являться Влад Яма, Дар'я Астаф'єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський та багато інших.



"Пограбування по-українськи" / Фото пресслужби фільму

Dog

Прем’єра: лютий-березень

Для любителів собак, ліричних комедій та Ченнінга Тейтума – на екрани виходить комедія Dog. Татум грає військового Бріггса, який дуже хоче повернутися на активну службу і перше завдання перед поверненням у нього просте: привести на похорон прославленого військового його тренованого собаку Лулу. Простим це завдання виявилося лише з першого погляду. Лулу – дама з характером і грубий вояка Бріггс ще повинен заслужити її повагу та довіру. Спільна дорога і безліч пригод змінить їх обох назавжди. Але насамперед – Бріггса, адже з них двох саме він та ще брудна тварина. У комедії, яка стала режисерським дебютом Ченнінга Тейтума, також зіграли: Білл Барр, Кіранка Калчер, Кевін Неш.

Dog: дивіться трейлер

Операція Фортуна. Мистецтво перемагати

Прем’єра: 17 березня

Гай Річі та Джейсон Стейтем повертаються. Цього разу в улюбленому жанрі – комедійному екшені. Елітний розвідник Орсон Форчун отримав нове завдання: зупинити продаж та розповсюдження смертельної зброї. Але наодинці йому цю місію не потягнути. Він змушений об'єднатися з найкращими оперативниками світу, а також відомим кіноактором, який надасть хвацькій групі переконливе прикриття. На кону доля людства, але цього разу супершпигунам доведеться грати за правилами Голлівуду. Крім Стейтема у фільмі також зіграли Г'ю Ґрант, Джош Гартнетт, Обрі Плаза та Кері Елвіс.

"Операція Фортуна. Мистецтво перемагати": дивіться трейлер

Загублене місто

Прем’єра: 24 березня

Цей коктейль з гумору та екшену ніяк інакше як новою версією "Романа з каменем" і не назвеш. Сандра Буллок грає письменницю в жанрі романтичних пригод, Ченнінг Тейтум – модель з обкладинок її книги, Денієл Редкліфф – великого шанувальника криміналу та літератури, який переконаний, що у книгах героїні Баллок – розгадка шляху до величезного скарбу. Коли письменницю викрадають, її модель вирішує, що він має стати реальним героєм. Виходить все, звичайно, не так, як планувалося. У невеликій яскравій ролі – цілий Бред Пітт, а це вже привід для очікування.

"Загублене місто": дивіться трейлер

Їжак Сонік 2

Прем’єра: 31 березня

Надзвуковий Їжачок Сонік повертається, як і гротескно-комічний лиходій у виконанні єдиного та неповторного Джима Керрі. Також у фільм повернувся Джеймс Марсден. Після подій фільму "Сонік у кіно" Сонік залишається у Грін-Хіллз, а Том та Медді Ваковські їдуть у відпустку. Коли Доктор Еггман повертається з новим партнером Єхидною Наклз, з яким він об'єднався для пошуку Майстра Смарагда, здатного як створювати, так і руйнувати цивілізації. Сонік об'єднується зі своїм новим другом Майлзом "Тейлз" Прауером, і разом вони вирушають у подорож, щоб знайти смарагд, перш ніж він потрапить у чужі руки. Ідеальна пригода для всієї родини.

"Їжак Сонік 2": дивіться трейлер

What's Love Got To Do With This

Прем’єра: навесні

Шекар Капур, режисер дилогії про королеву Єлизавету з Кейт Бланшетт, повертається на великі екрани з романтичною комедією за сценарієм журналістки, письменниці та світської левиці Джемайми Кхан –подруги загиблої принцеси Діани, колишньої дівчини Г'ю Гранта та колишньої дружини паки. Джемайма останнім часом займалася виключно серйозними темами – Джуліан Ассанж, Клінтони тощо, але вирішила взятися за легкий та романтичний жанр. Подробиць про фільм поки немає, зате відомо, що головна роль дісталася британській троянді Лілі Джеймс, її ексцентричну маму зіграє лауреатка премії Оскар Емма Томпсон, а красень Шазад Латіф стане головним романтичним інтересом героїні.



What's Love Got To Do With This / Фото пресслужби фільму