"Наши голоса должны звучать везде": почему фильмы об Украине должны быть в Каннах

В этом году на Каннском кинофестивале покажут два украинских фильма. Речь идет о "Памфире" в программе "Двухнедельник режиссеров" и "Видении бабочки" в конкурсе "Особый взгляд". Канны – это лучшая площадка для того, чтобы именно украинские голоса были услышаны.

В канун Каннского кинофестиваля, редакция Кино 24 пообщалась с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером Александрой Костиной о фильме "Памфир" и в частности о том, почему так важно, чтобы Украина была в Каннах.

Читайте также Первая украинка в жюри: режиссер Ирина Целик будет выбирать лучший документальный фильм в Каннах

Почему фильмы об Украине должны быть в Каннах

"Памфир"

"Памфир" – полнометражный игровой фильм режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, рассказывающий историю о хорошем семьянине, которому судьба дает испытания, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

По словам режиссера, "ряд событий такого масштаба, как Каннский кинофестиваль, а Канны есть Меккой мирового кинематографа, там показывают лучшие из лучших фильмов, выглядят как полет на другую планету. И в то же время таким городишком, который показывает, что есть обычная мирная жизнь, к которой мы стремимся".

Поделиться своим фильмом на такой площадке – значит показать, что есть то, чего у нас не забрать. Наши голоса должны звучать всюду. Это значит, что мы и нас не уничтожить, не расстрелять, не забыть и не проигнорировать. Это о том, что мы уникальны.

Полное интервью выйдет сегодня в 14 часов в рамках проекта " Интервью24 ".

События фильма "Памфир" касаются довоенного времени, в частности, периода между Майданом и 2019 – 2020 годами. Режиссеру было важно поделиться тем, "кто мы в этот момент". Однако, если говорить о "те информационные ссылки, которые будут звучать от всех создателей фильма, мы будем говорить об Украине в контексте войны", – отметил Дмитрий.

Этот фильм будет восприниматься в контексте войны. То есть война сейчас является таким моментом, в котором так выглядит, что всю Украину вроде бы перетрясли, а то, что в ней осталось, надо вынуть, что уцелеет, – это и есть самое важное.



"Памфир" покажут в Каннах 21, 22 и 23 мая / Фото пресс-службы

К теме Каннский кинофестиваль: российским журналистам отказали в аккредитации

"Видение бабочки"

Полнометражный дебют Максима Наконечного – жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

Снимая фильм, режиссер питал надежду, что он в большинстве своем будет о прошлом и о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. "Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек", – рассказал режиссер фильма Максим Наконечный.

Каннский международный фестиваль – это лучшая площадка для того, чтобы украинские голоса были услышаны, и мир наконец начал правильно расставлять акценты, видеть связи русской культуры и российской агрессии, и рассматривать украинско-российские отношения сквозь колониальную оптику. Мы с командой фильма полны решимости сделать для этого все возможное.

– подчеркнул Наконечный.



Кадр из фильма "Видение бабочки" / Фото Госкино

Напомним, кроме "Памфира" и "Видение бабочки", при содействии FILM.UA Distribution, в конце мая картину Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" презентуют на Marché du Film – кинорынке, проходящем в разгар Международного Каннского кинофестиваля.