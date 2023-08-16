О муже в ВСУ, сериал "Зв'язок" и отдых во время войны: интервью с Наталией Денисенко

Уже этой осенью зрители смогут насладиться новым украинским сериалом под названием "Зв'язок". Его необычный формат заинтересовал многих – герои этого проекта общаются друг с другом через видеосвязь. Одну из главных ролей в "Связи" сыграла украинская актриса Наталья Денисенко – она откровенно поделилась опытом этой работы и раскрыла детали своей личной и творческой жизни.

Во время разговора с 24 Каналом Наталья Денисенко рассказала о том, как относится к важной теме отдыха во время войны, о ее отношениях с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас в ВСУ, и о быстром темпе работы из-за плотного графика и безумной нагрузки. Откровенное интервью с известной украинской актрисой читайте в рамках проекта "Интервью24".

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Еще не снимали ничего похожего, – о сериале "Зв'язок"

Уже этой осенью состоится премьера нового украинского сериала "Зв'язок". Как видно из описания, он не похож на другие украинские проекты. В нем герои постоянно взаимодействуют друг с другом через видеосвязь. Расскажите, стал ли такой формат для вас новым вызовом?

Действительно, формат сериала "Зв'язок" стал вызовом, потому что еще не снимали ничего похожего. И вообще я не видела ни одного сериала, отснятого в формате видеосвязи. По сюжету через экраны гаджетов мы общаемся с родственниками, друзьями, а в случае моей героини – с мужем. И бывает так, что сцены еще не сняты, поэтому на съемочной площадке говорим, будто с пустотой: кто-то за кадром читает слова напарника, а ты должен играть, разговаривая с ним. Или, наоборот, эти сцены были уже записаны, поэтому нужно играть так, чтобы органично вписываться в разговор.

Сначала очень сложно работать в таком формате. Но потом мы привыкли. Придумали разные фишки и секреты, чтобы сцены выглядели, будто мы реально говорим по видеосвязи. И начали работать с удовольствием.

А когда наш режиссер Мила Погребиска показывала уже отснятые сцены, то мы думали: "Вау, как круто выходит! Так интересно наблюдать за этим". Поэтому мы, так сказать, вызов приняли и преодолели (смеется – 24 Канал).

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Кого вы сыграли в сериале? Расскажите о своей героине и сюжете.

Мою героиню зовут Ира. По образованию она бухгалтер, сейчас в декрете. Прекрасная мама двоих детей и жена замечательного мужа, которого играет Рома Мищеряков. Получилась такая хорошая, очень правильная, хорошая семья.

После начала войны Ира вместе с соседкой, у которой тоже маленький ребенок, эвакуируются за границу. А их мужчины остаются в Украине. И так две семьи живут на расстоянии, испытывают всяческие трудности. У меня были похожие ощущения, как и моя Ира, когда мы с сынишкой выезжали на Запад Украины. Дальше спойлерить не буду, узнавайте осенью на "Новом канале"!

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Было очень смешно – об атмосфере на съемках

На съемочной площадке вы работаете вместе со знаковыми украинскими актерами. Какие моменты со съемок запомнились больше всего?

В сериале "Зв'язок" очень крутой актерский состав. Поскольку, по сюжету, наши с Алиной Кошарной героини уживаются вместе, то почти все время на съемочной площадке я проводила с ней. Большинство сцен сняли именно с Алиной. А с нашими киношными мужчинами – Ромой и Димой Овчарюком – мы виделись за кадром.

Однако должен выразить свою любовь к Диме за то, как тот "мочил" во время съемок, придумывал приколы. У него еще и персонаж подходящий! Я уверена, что он будет любимцем всех зрителей. Мы иногда смотрели снятые по Диме сцены и специально высмеивали. Потому что невозможно было играть сразу после просмотра (смеется – 24 Канал).

Наталья Денисенко / Фото "Нового канала"

Случались ли очень забавные ситуации?

Были очень смешные моменты с Алиной. Обычно режиссер не говорит "Стоп" сразу после того, как сняли сцену. И мы еще что-то доиграем. Алина очень смешно реагировала на мою импровизацию. Я могла упасть, будто потеряла сознание, а она пугалась! И потом смеялась: "Ты меня расколола". Или будто поцеловала ее, а она удивлялась: "Ты что такое делаешь!". Словом, не давала ей расслабляться (смеется – 24 Канал). Не знаю, войдут ли все закадровые штуки, которые мы придумывали, в сериал. Но было очень смешно!

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Мы снимали по 20 – 26 сцен, – о большой загрузке работой, несмотря на войну

Раньше вы говорили, что за день успеваете снять 26 сцен. По-моему, это очень много. Достаточно ли вам времени на отдых, обед?

Да, за день мы снимали по 20 – 26 сцен, и это безумная нагрузка. Хорошо, что наши изменения не следовали одна за другой. Мы обычно снимали блоками: например, работаем два дня в жестком режиме, потом отдыхаем. Так что для нас такая работа более-менее нормальная.

Но я убеждена: если бы европейские актеры попали в такие условия, как мы снимаем, то точно не выдержали бы и не смогли отработать так, как надо. Потому что наше украинское сериальное производство очень качественное. Мы действительно делаем нереальные вещи.

В период между съемочными днями немного времени на отдых есть только ночью. Конечно, несмотря на безумный режим съемок, мы успеваем поесть. Но дело еще и в том, что сцены могут кардинально отличаться по сюжету. И для каждой мы переодеваемся, переделываем прически. Поэтому наши художники работают в таком темпе: сняли, готовятся к следующей сцене, переодели, перегримировали, сделали перестановку – все, снимаем дальше. Очень быстро. Но мы справляемся!

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Я скучаю, – об отдыхе на море без мужчины

Не так давно вы вернулись с сыном из моря. В сети обычно разные мнения на этот счет: кто-то не может позволить себе ехать без мужа, или не хочет. Другой чувствует вину. Что вы об этом думаете?

До полномасштабного вторжения мы вместе с сыном ездили на море и дважды в год. А в прошлом году мужчина уговаривал меня, чтобы я отвезла Андрюшу на море хотя бы раз.

У меня было страшное чувство вины. В соцсетях начали считать, сколько стоит моя гостиница, сколько я потратила денег. Но в этом году все изменилось, потому что я поняла, что не могу закрыть на замок свою жизнь, а тем более детство сыночка.

Как на это реагирует ваш муж Андрей, сейчас защищающий Украину?

Мужчина, конечно, только "за", чтобы Андрюша отдыхал и наслаждался. Ни дня не забываю, что у нас война. Я доначу и делаю все возможное, чтобы приблизить победу.

Единственное, что меня смущает – это то, что я не могу уехать отдыхать вместе с мужем. У него был отпуск, но его папа заболел раком. Поэтому часть времени Андрей потратил на то, чтобы ухаживать за папой, а другую – чтобы организовать похороны. И меня беспокоит то, что идет уже второй год полномасштабного вторжения, а он так и не отдохнул. Очень хочется провести с ним время. Я грущу.

Мне очень повезло, – об Андрее Фединчике, который в ВСУ

Недавно мы разговаривали с женой Олега Сенцова, Вероникой Вельч, она сказала, что за последний год видела мужа всего лишь 5 раз (два последних из которых – после ранения). Как часто вам удается видеться с Андреем?

Мне чуть больше повезло в этом плане, я видела мужчину почаще. Он несколько месяцев был в командировке в 2022 году, затем служил в Киеве, потом еще около пяти месяцев был в командировке. И снова вернулся. Я его видела недавно, когда я был на учениях.

Мне очень повезло, что мужчина постоянно на связи. Что может отвечать мне, и я очень это ценю. Хочется, чтобы у нас была обычная жизнь, как раньше. Но понимаю, что это невозможно в условиях войны.

Что он рассказывает о службе?

Я не могу вам рассказать об этом. Единственное, что скажу: ему нравится, хоть это и тяжело.

Он стал другим человеком, – как изменился Андрей за полтора года войны

На ваш взгляд, изменился ли ваш муж за полтора года службы?

Очень! Иногда думаю, что после войны мне нужно будет заново знакомиться со своим мужем. Он стал другим человеком. Но война изменила и меня, мои взгляды на жизнь, мое отношение к культуре, языку, стране… Совершенно ко всему!

Думаю, всех дружин военных ждет испытание. Нам нужно будет учиться жить вместе с нашими любимыми заново.

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Он написал очень осторожно – о предложении работы с россиянами

Вернемся еще к работе: некоторые украинские актеры, например, Петр Крылов недавно вспоминал, получивший предложение роли русскоязычного персонажа, будь то бежавший из России россиянин. Вам во время войны предлагали сыграть русскоговорящих персонажей в фильме/сериале со съемками за пределами Украины?

Я ни разу не пробовала роль в России, поэтому меня даже не должно быть в их кастинг-базах. Как до, так и во время войны снималась только в украинских сериалах.

Но уже после полномасштабного вторжения моему менеджеру написал русский режиссер. Но не на русском, а на английском языке. Он написал очень осторожно и толерантно, предлагал поговорить о какой-то роли.

Уж точно и не вспомню. Однако мы не продолжили общение. Я отказалась и отметила, что мы не работаем с россиянами вообще. И в этом все.

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Работа у киношников будет, – об украинском кино после победы

И напоследок: какие актерские амбиции и мечты вы на будущее – во время войны или после победы? Есть ли какие-то роли или проекты, в которых вы хотели бы попробовать себя?

Знаю, что я буду продолжать работать в Украине в нашем сериальном производстве. Когда началось полномасштабное вторжение, сразу появилось мнение, что моя актерская карьера завершена. Но летом 2022 года мне позвонили по телефону и сказали, что начинают снимать проекты. Теперь я уверена, что все будет хорошо! А после войны вообще супер!

У нас очень мощная база: классные операторы, много локаций, павильонов, крутая техника, отличные актеры. Даже тот же Netflix может приезжать со своими актерами и снимать у нас! Так что работа у киношников будет. Верю, что с Украиной будут сотрудничать: будут покупать наши сериалы и будут дублировать их у себя.

Мечтаете о возможности сняться в международном проекте?

Я уверена, что буду иметь международные проекты. И это не просто мечта, а цель, которую обязательно достигну. Так что ждем наших Героев, верим в ВСУ и делаем все ради победы! А после войны мы будем еще больше ценить и развивать наше украинское.

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы