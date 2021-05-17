Все, что известно о спин-оффе сериала "Бриджертоны"

Как сообщает Variety, проект, который сейчас находится в разработке, будет посвящен "происхождению королевы Шарлотты". Роль Шарлотты в оригинальном сериале исполнила Голда Рошевель. Кто сыграет королеву в спин-оффе – пока не известно.

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Сценаристкой и исполнительной продюсером проекта будет Шонда Раймс, автор драм "Анатомия Грей" и "Скандал".

Многие зрители никогда не знали историю королевы Шарлотты до того, как Бриджертон привели ее в свет. Я очень рада, что этот новый сериал еще больше расскажет ее историю и покажет мир Бриджертонов,

– заявила руководитель отдела глобального телевидения Netflix Бела Баджария.

Напомним, ранее компания Netflix продолжила мелодраму "Бриджертоны" на второй, третий и четвертый сезоны.

Этому автору придется больше купить чернил,

– добавили юмора в официальное заявление авторы "Бриджертонов"

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"Бриджертоны": коротко о сериале