Все, что известно о спин-оффе сериала "Бриджертоны"
Как сообщает Variety, проект, который сейчас находится в разработке, будет посвящен "происхождению королевы Шарлотты". Роль Шарлотты в оригинальном сериале исполнила Голда Рошевель. Кто сыграет королеву в спин-оффе – пока не известно.
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Сценаристкой и исполнительной продюсером проекта будет Шонда Раймс, автор драм "Анатомия Грей" и "Скандал".
Многие зрители никогда не знали историю королевы Шарлотты до того, как Бриджертон привели ее в свет. Я очень рада, что этот новый сериал еще больше расскажет ее историю и покажет мир Бриджертонов,
– заявила руководитель отдела глобального телевидения Netflix Бела Баджария.
Напомним, ранее компания Netflix продолжила мелодраму "Бриджертоны" на второй, третий и четвертый сезоны.
Этому автору придется больше купить чернил,
– добавили юмора в официальное заявление авторы "Бриджертонов"
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"Бриджертоны": коротко о сериале
- Дебютные эпизоды "Бриджертонов" презентовали 25 декабря 2020. Не прошло и месяца, как лента возглавила рейтинг Netflix по просмотрам.
- По сюжету, Дафна Бриджертон заключает соглашение с графом Гастингсом. Мужчина должен изображать из себя ее кавалера, чтобы у девушки было больше шансов найти себе перспективного жениха. В то же время граф избежит внимания матерей, мечтающих о таком зяте. Паре удается обхитрить главную сплетницу леди Вистлдоун и по-настоящему влюбиться.
- В 2 части "Бриджертонов" внимание сосредоточат на жизни брата Дафны Энтони. Сюжет авторы проекта напишут по мотивам книги Джулии Квин "Виконт, который меня любил".
- В 3 и 4 сезонах планируют показать события из книг "Предложение от джентльмена" и "Роман с мистером Бриджертоном".
- Известно, что в 2 сезоне "Бриджертонов" к своей роли не вернется Реге Пейдж, сыгравший графа Гастингса. В общении с журналистами он отметил, что его работа в проекте завершилась, а сериал станет как антологией, где в каждом сезоне раскрывать личную жизнь одного из персонажей "Бриджертонов".
- В 2021 году Netflix заявил, что разрабатывает многосерийного приквел к "Бриджертонам" о молодости королевы Шарлотты, а также юных Вайолет Бриджертон и леди Дэнбери.