Самые интересные премьеры августа 2021 года, которые ждет весь мир

Кто не ждет боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет", комедию "Главный герой" или эротику "Сексуальная зависимость"? Мы уверены, что это одни из тех фильмов, которые наполнят вас хорошими эмоциями. Редакция Кино 24 подготовила обзор самых интересных кинопремьер августа 2021 года.

Август 2021 года порадует нас горячими новинками, фильмами, которые в последнее время у всех на устах. Среди них: блокбастеры, комедии, мультфильмы, драмы и ужасы, и даже эротика. "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Рок Дог 2", "Кодекс киллера", "Сексуальная зависимость" и другие – в кинотеатрах выйдут проекты лучших режиссеров современности.

К теме Три горячих кинопремьеры недели, ради которых стоит пойти в кинотеатр

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

5 августаДжеймс ГаннСШАThe Suicide SquadМарго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Майкл Рукер, Питер Капальди

Вскоре нас ждет невероятный фильм с напряженным сюжетом. Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в какую-то американскую республику, где царит местный диктатор. Отряд высадят на удаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами хватает и без дополнительных внешних факторов.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер

Читайте также О любви, крысах и супергероях в интервью с актером "Отряда самоубийц 2" Идрисом Эльбой

"Рок Дог 2"

5 августаМарк БалдоСШАRock Dog 2Джейсон Симпсон, Кэтлин Барр, Эндрю Фрэнсис, Эшли Болл, Брайан Драммонд

Тибетский мастиф Боди – главный персонаж – полон сил и энергии, он непоседа и готов идти к своей цели, несмотря ни на что. А еще он очень хочет посвятить себя музыке. И вот – он попадает в рок-группу. Счастью нет предела. Как Боди и его друзья поймут истинную цену славы – в премьере этого месяца.

"Рок Дог 2" 2021: смотрите трейлер

"(НЕ)идеальный мужчина"

5 августаМария ШрадерГерманияIm Your ManДэн Стивенс, Марен Эггерт, Сандра Хюллер, Вольфганг Хюбш, Аника Мейер

Это фильм, в котором будут танцы, шутки и пробежки по полю. По сюжету фильма, главная героиня Альма (Марен Эггерт) – ученый с мировым именем, вошла в список первых людей, которым необходимо оценить триумфальный прорыв человечества и ответить на вопрос: могут ли андроиды полноценно жить среди людей и стать идеальным партнером? Это фантастика с элементами романтической комедии, хотя, как таких классических элементов фантастического жанра вы не получите.

"(НЕ)идеальный мужчина" 2021: смотрите трейлер

А вы читали Как быть хорошим партнером, когда ты робот: интервью с Дэном Стивенсом о "Я создан для тебя"

"Главный герой"

12 августаШон ЛевиСШАFree GuyРайан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Релло Говери, Уткарш Амбудкар

Приключенческая комедия об одиноком кассире из банка, который обнаруживает, что на самом деле он – фоновый персонаж в видеоигре "Фри Сити".

"Главный герой" 2021: смотрите трейлер

"Шербурские зонтики"

26 августаЖан ДемиФранция, ГерманияLes parapluies de Cherbourg

По сюжету юная Женевьева (Катрин Денев) работает в семейном галантерейном магазинчике – продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги (Нино Кастельнуово), и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Впоследствии Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.

"Шербурские зонтики" 2021: смотрите трейлер

"Кодекс киллера"

26 августаМартин КэмпбеллСШАThe ProtégéМэгги Кью, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Патрик, Екатерина Бэйкер, Ори Феффер и другие.

Если любите киллеров – этот фильм для вас. В детстве Анну спас легендарный наемный убийца Муди. Мужчина стал ее опекуном и научил премудростям профессии. Теперь Анна – самый квалифицированный киллер в мире. Когда Муди внезапно погибает от рук наемника, Анна стремится отомстить. В этом ей поможет конкурент, который годами забирал дорогие контракты. Непримиримые враги объединят усилия, чтобы выследить убийцу.

"Кодекс киллера" 2021: смотрите трейлер

Интересно Поганцы, убийства, неразгаданные тайны в официальном трейлере "Кодекс киллера" с Мэгги Кью

"Сексуальная зависимость"

26 августаДаниэль Арбид, Анни ЭрноБельгия, ФранцияPassion simpleСергей Полунин, Каролин Дюсе, Летиция Дош, Слиман Дази, Лу-Теймур Тион

Если вы намерены посмотреть легкий, но эротично романтический фильм, то этот точно должен очаровать вас. Эротика, секс, любовь, страсть, тайные встречи – звучит недурственно, правда? Главный герой – успешный мужчина, харизматичный, но женат. Она, главная героиня, постоянно ждет встречи с ним, тайно от всех. Они – как огонь и вода!

"Сексуальная зависимость" 2021: смотрите трейлер

Это важно Популярные сериалы на Netflix на украинском языке или с субтитрами

Еще больше премьер августа 2021: