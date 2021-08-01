Самые интересные премьеры августа 2021 года, которые ждет весь мир
Источник:24 канал
Кто не ждет боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет", комедию "Главный герой" или эротику "Сексуальная зависимость"? Мы уверены, что это одни из тех фильмов, которые наполнят вас хорошими эмоциями. Редакция Кино 24 подготовила обзор самых интересных кинопремьер августа 2021 года.
Август 2021 года порадует нас горячими новинками, фильмами, которые в последнее время у всех на устах. Среди них: блокбастеры, комедии, мультфильмы, драмы и ужасы, и даже эротика. "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Рок Дог 2", "Кодекс киллера", "Сексуальная зависимость" и другие – в кинотеатрах выйдут проекты лучших режиссеров современности.
К теме Три горячих кинопремьеры недели, ради которых стоит пойти в кинотеатр
-
"Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Режиссер: Джеймс Ганн
Страна: США
Оригинальное название: The Suicide Squad
В главных ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Майкл Рукер, Питер Капальди
Вскоре нас ждет невероятный фильм с напряженным сюжетом. Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в какую-то американскую республику, где царит местный диктатор. Отряд высадят на удаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами хватает и без дополнительных внешних факторов.
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер
Читайте также О любви, крысах и супергероях в интервью с актером "Отряда самоубийц 2" Идрисом Эльбой
-
"Рок Дог 2"
Режиссер: Марк Балдо
Страна: США
Оригинальное название: Rock Dog 2
В главных ролях: Джейсон Симпсон, Кэтлин Барр, Эндрю Фрэнсис, Эшли Болл, Брайан Драммонд
Тибетский мастиф Боди – главный персонаж – полон сил и энергии, он непоседа и готов идти к своей цели, несмотря ни на что. А еще он очень хочет посвятить себя музыке. И вот – он попадает в рок-группу. Счастью нет предела. Как Боди и его друзья поймут истинную цену славы – в премьере этого месяца.
"Рок Дог 2" 2021: смотрите трейлер
-
"(НЕ)идеальный мужчина"
Режиссер: Мария Шрадер
Страна: Германия
Оригинальное название: Im Your Man
В главных ролях: Дэн Стивенс, Марен Эггерт, Сандра Хюллер, Вольфганг Хюбш, Аника Мейер
Это фильм, в котором будут танцы, шутки и пробежки по полю. По сюжету фильма, главная героиня Альма (Марен Эггерт) – ученый с мировым именем, вошла в список первых людей, которым необходимо оценить триумфальный прорыв человечества и ответить на вопрос: могут ли андроиды полноценно жить среди людей и стать идеальным партнером? Это фантастика с элементами романтической комедии, хотя, как таких классических элементов фантастического жанра вы не получите.
"(НЕ)идеальный мужчина" 2021: смотрите трейлер
А вы читали Как быть хорошим партнером, когда ты робот: интервью с Дэном Стивенсом о "Я создан для тебя"
-
"Главный герой"
Режиссер: Шон Леви
Страна: США
Оригинальное название: Free Guy
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Релло Говери, Уткарш Амбудкар
Приключенческая комедия об одиноком кассире из банка, который обнаруживает, что на самом деле он – фоновый персонаж в видеоигре "Фри Сити".
"Главный герой" 2021: смотрите трейлер
-
"Шербурские зонтики"
Режиссер: Жан Деми
Страны: Франция, Германия
Оригинальное название: Les parapluies de Cherbourg
По сюжету юная Женевьева (Катрин Денев) работает в семейном галантерейном магазинчике – продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги (Нино Кастельнуово), и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Впоследствии Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.
"Шербурские зонтики" 2021: смотрите трейлер
-
"Кодекс киллера"
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
Страна: США
Оригинальное название: The Protégé
В главных ролях: Мэгги Кью, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Патрик, Екатерина Бэйкер, Ори Феффер и другие.
Если любите киллеров – этот фильм для вас. В детстве Анну спас легендарный наемный убийца Муди. Мужчина стал ее опекуном и научил премудростям профессии. Теперь Анна – самый квалифицированный киллер в мире. Когда Муди внезапно погибает от рук наемника, Анна стремится отомстить. В этом ей поможет конкурент, который годами забирал дорогие контракты. Непримиримые враги объединят усилия, чтобы выследить убийцу.
"Кодекс киллера" 2021: смотрите трейлер
Интересно Поганцы, убийства, неразгаданные тайны в официальном трейлере "Кодекс киллера" с Мэгги Кью
-
"Сексуальная зависимость"
Режиссеры: Даниэль Арбид, Анни Эрно
Страны: Бельгия, Франция
Оригинальное название: Passion simple
В главных ролях: Сергей Полунин, Каролин Дюсе, Летиция Дош, Слиман Дази, Лу-Теймур Тион
Если вы намерены посмотреть легкий, но эротично романтический фильм, то этот точно должен очаровать вас. Эротика, секс, любовь, страсть, тайные встречи – звучит недурственно, правда? Главный герой – успешный мужчина, харизматичный, но женат. Она, главная героиня, постоянно ждет встречи с ним, тайно от всех. Они – как огонь и вода!
"Сексуальная зависимость" 2021: смотрите трейлер
Это важно Популярные сериалы на Netflix на украинском языке или с субтитрами
Еще больше премьер августа 2021:
- "Байконур. Вторжение" (реж. Ангел Ангелов, документальный, Украина);
- "Монстры: поворот не туда" (реж. Алессио Лигуори, ужасы, Италия, Германия);
- "Пришелец из сказки" (реж. Томаш Шафранский, боевик, комедия, Польша);
- "Тайна парка развлечений" (реж. Динг Лианг, комедия, мультфильм, Китай);
- "Огрики" (реж. Тоби Генкель, Дженс Мюллер, мультфильм, Германия, Бельгия);
- "Не дыши 2" (реж. Родольфо Саягес, ужасы, триллер, США);
- "Красотка" (реж. Магнус фон Хорн, драма, мелодрама, Польша, Швеция);
- "Второй шанс на любовь" (реж. Адриана Триджиани, комедия, мелодрама, США);
- "Щенячий патруль в кино" (реж. Кэллан Брукнер комедия, мультфильм, США, Канада);
- "Гулливер возвращается" (реж. Илья Максимов, мультфильм, приключения, Украина);
- "Воспоминания" (реж. Лиза Джой, мелодрама, триллер, США);
- "Полночь в высокой траве" (реж. Рэндолл Эмметт, детектив, криминал. США);
- "Проклятие пиковой дамы" (реж. Патрик Уайт, ужасы, Канада);
- "Кэндимэн" (реж. Ниа Дакостажахи, триллер, Канада, США);
- "Последний день Земли" (реж. Ромен Киро драма, фантастика, Франция);
- "4 сапога и барсук" (реж. Гунхильд Энгер, комедия, мультфильм, Норвегия).