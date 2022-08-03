"Дом дракона", "Песочный человек ", "Женщина-Халк": самые ожидаемые сериалы августа 2022 года

Последний месяц лета порадует нас долгожданным приквелом "Игры престолов", экранизацией комиксов Нила Геймана и нового проекта Marvel. Редакция Кино 24 подготовила подборку с наиболее интересными премьерами августа 2022 года.

Август будет интересен для сериаломанов. В списке премьер – фантастический боевик, горор, супергеройский проект, триллер, криминал и многое другое. Мы расскажем о самых интересных из них.

И еще Самые интересные премьеры августа 2022 года, с которыми вы не потеряете времени

Сериалы, вышедшие в августе 2022 года

Песочный человек

Жанр: фантастика, драма, по комиксам

Премьера: с 5 августа

Где смотреть: Netflix

Сны и их природа всегда беспокоили человека. Всем известно, сколько своей жизни мы проводим во сне, в мире образов, иллюзий и странных ситуаций. Ученые все больше и чаще исследуют эту науку и пытаются описать ее на бумаге. И одним из лучших произведений об этом феномене мы можем назвать серию комиксов Нила Геймана "Песочный человек".

По сюжету главного героя, повелителя снов, содержат в заложниках, в плену группы оккультистов 70 лет. Впоследствии он убегает и пытается вернуть себе свою сущность.

"Песочный мужчина": смотрите трейлер сериала онлайн

Я есть Грут

Жанр: фантастика, комедия, анимационный, по комиксам

Премьера: с 10 августа

Где смотреть: Disney+

Серия оригинальных короткометражных анимационных роликов рассказывает о ранних днях детства малыша Грута и его проблемах в космосе.

"Я есть Грут": смотрите трейлер

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5 дней в больнице

Жанр: драма

Премьера: с 12 августа

Где смотреть: Apple TV+

Сериал основывается на реальных событиях в период урагана "Катрина", который состоялся в США в 2005 году. Сериал расскажет о работниках одной из больниц в Новом Орлеане. Из-за высокого уровня воды, без электричества, с высокой температурой воздуха, им нужно было спасать людей, зависевших от качественного медицинского оборудования.

"5 дней в больнице": смотрите трейлер сериала онлайн

Истории ходячих мертвецов

Жанр: драма, ужасы, антология, зомби, апокалипсис

Когда: с 14 августа 2022 года

Где смотреть: AMC Networks

События сериала "Истории ходячих мертвецов" происходят в мире, где происходит полный хаос. В результате эпидемии, невероятных масштабов, земной шар захватывают кровожадные зомби. Ходячие мертвецы превращают планету в пустынную территорию, а выжившие в схватке с монстрами ищут убежища и спасаются от нашествия.

"Истории ходячий мертвецов": смотрите трейлер онлайн

Женщина-Галк: Адвокат

Жанр: фантастика, за комиксами, приключения

Премьера: с 17 августа 2022 года

Где смотреть: Disney+

Сюжет расскажет о юристке Дженнифер Уолтерс, которая после переливания крови получила способность перевоплощаться в сверхсильное существо. Ей нужно будет научиться пользоваться этим благом и продолжать работу в недавно созданном Отделе по правам сверхлюдей.

"Женщина-Галк: Адвокат": смотрите трейлер онлайн

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Дом Дракона

Жанр: драма, фантастика, приключения

Премьера: с 21 августа 2022 года

Где смотреть: HBO

"Дом дракона" – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале будут развиваться вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона I.

"Дом Дракона": смотрите трейлер онлайн