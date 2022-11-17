О погибшей операторке из Украины Галины Гатчинс снимут документальный фильм

Кинокомпания Story Syndicate создаст документалку об операторе Украины Галину Гатчинс, которая погибла от выстрела Алека Болдвина на съемках фильма "Ржавчина". Режиссером ленты станет номинированная на Эмми Рэйчел Мэйсон.

Муж Галины дал согласие на создание картины. Известно, что создатели документалки получат эксклюзивный доступ к профессиональным и личным архивам Гатчинс.

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О Галине Гатчинсе, погибшей от выстрела Алека Болдвина, снимут фильм

Это позволит изобразить мощный портрет пути Гатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых популярных кинематографисток независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения к творчеству Гатчинс,

– говорится в сообщении от создателей фильма.

Режиссер документальной ленты Эмми Рэйчел Мэйсон дополнила, что хотела снимать фильмы с Галиной, но никогда не могла представить, что будет снимать фильм о ней: "Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом миру. Галине суждено стать величием, и до сих пор она ею есть".

В картине отметят творчество Гатчинс, а также упомянут о расследовании обстоятельств на съемочной площадке "Ржавы", вестерна с Алеком Болдуином в главной роли.

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранили ключицу, однако сейчас он себя чувствует хорошо.

Лиз Гарбус, Дэн Коган, Мала Чаппл и Кейт Барри станут исполнительными продюсерами. UTA Independent Film Group будет заниматься популяризацией фильма по всему миру.

Что известно о Галине Гатчинс

Погибшей было 42 года;

Гатчинс – уроженка Украины. Вместе с родителями Галина проживала на военной базе в Заполярье. После чего вернулась в Киев, где получила высшее образование. Изучала международную журналистику в Киевском национальном университете имени Шевченко;

Впоследствии женщина уехала в США, где и получила кинематографическое образование;

Гатчинс назвали одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году.

Галина Гатчинс / Фото из инстаграма

Напомним, на сегодняшний день судебное разбирательство дела о гибели Галины Гатчинс прекращено. Продюсеры фильма "Ржавчина" возобновят работу над съемками. К тому же мужчина Галины Мэттью заявил, что не заинтересован во взаимных обвинениях и возложении вины на продюсеров фильма или актера Алека Болдвина.