К счастью, на этот раз ранение не тяжелое. При выполнении боевого задания осколок травмировал бок военного.

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Олег Сенцов снова получил ранение

Военный заявил, что в этот раз ему повезло, потому что ранение оказалось не тяжелым. В то же время, он решил не разглашать больше никаких деталей.

Реакция сети

В комментариях под публикацией режиссера поклонники поддержали его и пожелали скорейшего восстановления.

  • "Пусть Господь хранит";
  • "Пусть Господь вас хранит! Быстрого восстановление";
  • "Быстрого выздоровления! И да хранит вас Бог";
  • "Берегите себя";
  • "Выздоровление скорейшего. Берегите себя";
  • "Силы вам и исцеление от ранения".


Олег Сенцов на фронте / Фото из фейсбука режиссера

Олег Сенцов в армии: что известно

  • Режиссер вступил в ВСУ еще в начале большой войны. Теперь он воюет вблизи Роботино в Запорожской области. Известно, что в конце июня Сенцов стал младшим лейтенантом.
  • За время пребывания на фронте Олег уже не раз был ранен и даже получал контузии. В частности, в сентябре подразделение режиссера взяло одну из позиций россиян на Запорожском направлении. Во время боевой задачи Сенцов потерпел легкую контузию, тогда ему не требовалась госпитализация. В июле военный вместе с собратьями попали под артиллерийский обстрел. Тогда медикам даже пришлось эвакуировать некоторых бойцов, поскольку они получили сильные ранения. Так, осколки попали в лицо, руку и ногу Сенцову.
  • Находясь на передовой режиссер отметил, что там сейчас тяжелый период: "Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без одностроя и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь".