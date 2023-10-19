На щастя, цього разу поранення не важке. Під час виконання бойового завдання уламок травмував бік військового.
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Олег Сенцов знову отримав поранення
Військовий заявив, що на цей раз йому пощастило, бо поранення виявилося не важким. Водночас він вирішив не розголошувати більше ніяких деталей.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією режисера шанувальники підтримали його та побажали швидкого відновлення.
- "Нехай Господь береже";
- "Нехай Господь вас береже! Швидкого відновлення";
- "Швидкого одужання! І хай Бог береже";
- "Бережіть себе";
- "Одужання скорішого. Бережіть себе";
- "Сили вам і зцілення від поранення".
Олег Сенцов у війську / Фото з фейсбуку режисера
Олег Сенцов у війську: що відомо
- Режисер вступи до ЗСУ ще на початку великої війни. Тепер він воює поблизу Роботиного у Запорізькій області. Відомо, що наприкінці червня Сенцов став молодшим лейтенантом.
- За час перебування на фронті Олег вже не один раз був поранений та навіть отримував контузії. Зокрема, у вересні підрозділ режисера взяв одну з позицій росіян на Запорізькому напрямку. Під час бойового завдання Сенцов зазнав легкої контузії, тоді йому не була потрібна госпіталізація. Водночас у липні військовий разом із побратимами потрапили під артилерійський обстріл. Медикам навіть довелося евакуйовувати деяких бійців, оскільки вони отримали сильні поранення. Так, уламки потрапили в обличчя, руку та ногу Сенцову.
- Перебуваючи на передовій режисер зазначив, що там зараз важкий період: "Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу. Не хочу чути жарти про мелітопольську черешню та шашлики в Криму. Від нас до Криму, як до Місяця, але ми обов'язково подолаємо цей шлях".