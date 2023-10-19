Поймал осколок в бок, – Олег Сенцов снова получил ранение на передовой

Знаменитый украинский режиссер Олег Сенцов с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Он уже неоднократно был ранен и на днях снова рассказал о травме.

К счастью, на этот раз ранение не тяжелое. При выполнении боевого задания осколок травмировал бок военного.

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Олег Сенцов снова получил ранение

Военный заявил, что в этот раз ему повезло, потому что ранение оказалось не тяжелым. В то же время, он решил не разглашать больше никаких деталей.

Реакция сети

В комментариях под публикацией режиссера поклонники поддержали его и пожелали скорейшего восстановления.

"Пусть Господь хранит";

"Пусть Господь вас хранит! Быстрого восстановление";

"Быстрого выздоровления! И да хранит вас Бог";

"Берегите себя";

"Выздоровление скорейшего. Берегите себя";

"Силы вам и исцеление от ранения".



Олег Сенцов на фронте / Фото из фейсбука режиссера

Олег Сенцов в армии: что известно