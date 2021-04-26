В Лос-Анджелесе продолжается торжественная церемония вручения Оскар-2021. На красной дорожке премии появилась актриса Холли Берри, которая удивила своим новым имиджем.

Известно, что Холли Берри не является номинантом премии Оскар в 2021 году. Однако актриса стала приглашенной гостьей и по просьбе Американской киноакадемии вручит золотую статуэтку в одной из номинаций.

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На красной дорожке Холли Берри красовалась в роскошном брендовом платье Dolce & Gabbana. Актриса выбрала фиолетовый фатиновый наряд, в котором устроила настоящую фотосессию перед камерами.

Но большее внимание публики привлекла новая короткая стрижка Холли Берри, которую она сделала перед выходом на Оскар-2021.

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Интересно, что Холли Берри анонсировала свою смену имиджа. Перед церемонией актриса показала в инстаграм-сторис волосы на полу. По кадру уже было понятно, что кинозвезда сделала стрижку, однако какую именно – до последнего оставалось в секрете.