Голливудская знаменитость Фрэнсис МакДорманд стала обладательницей Оскара в 2021 году. Она одержала победу в категории "Лучшая женская роль", сыграв в фильме "Земля кочевников".

Актриса Фрэнсис МакДорманд получила заветную статуэтку Оскара-2021 за роль Ферн в проникновенном фильме "Земля кочевников".

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Фрэнсис МакДорманд – лучшая актриса года

Американская актриса кино и театра уже в третий раз стала обладательницей Оскара. Свою первую награду она получила за роль Мардж Гандерсон в фильме "Фарго" (1996), а вторую – за роль Милдред Хейс в ленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (2017).

63-летняя киноактриса за свою карьеру имела немало знаковых наград – Золотые глобусы, BAFTA и другие, впрочем, самыми ценными для нее стали Оскары. В 2021 году женщина получила заветную статуэтку за фильм, который стал лучшим в 2021 году по версии Американской киноакадемии, а режиссер ленты – Хлоя Чжао стала лучшим режиссером года.

О чем фильм "Земля кочевников"?

В киноленте "Земля кочевников" Фрэнсис МакДорманд сыграла женщину Ферн, которая на фоне экономического кризиса 2008 года и потери мужа решила принять новый стиль жизни. Она выкупила автомобиль и путешествовала по США в поисках новой подработки. Кочевая жизнь пришлась ей по душе и навсегда изменила ее привычки и жизнь. Фильм в жанре роуд-муви получил немало положительных отзывов от зрителей и критиков.

"Земля кочевников" 2021: Смотреть трейлер фильма онлайн