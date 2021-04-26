Голлівудська знаменитість Френсіс МакДорманд стала володаркою Оскару у 2021 році. Вона отримала перемогу у категорії "Найкраща жіноча роль", зігравши у фільмі "Земля кочівників".

Акторка Френсіс МакДорманд отримала заповітну статуетку Оскара-2021 за роль Ферн у проникливому фільмі "Земля кочівників".

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Френсіс МакДорманд – найкраща акторка року

Американська акторка кіно та театру вже втретє стала володаркою Оскару. Свою першу нагороду вона отримала за роль Мардж Ґандерсон у фільмі "Фарґо" (1996), а другу – за роль Мілдред Гейз у стрічці "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" (2017).

63-річна кіноакторка за свою кар'єру мала чимало знакових нагород – Золоті глобуси, BAFTA та інші, втім, найціннішими для неї стали Оскари. У 2021 році жінка отримала заповітну статуетку за фільм, який став найкращим у 2021 році за версією Американської кіноакадемії, а режисерка стрічки – Хлої Чжао стала найкращою режисеркою року.

У кінострічці "Земля кочівників" Френсіс МакДорманд зіграла жінку Ферн, яка на тлі економічної кризи 2008 року та втрати чоловіка вирішила прийняти новий стиль життям. Вона викупила автомобіль та подорожувала США у пошуках нового підробітку. Кочове життя прийшлось їй до душі і назавжди змінило її звички та життя. Фільм у жанрі роуд-муві отримав чимало схвальних відгуків від глядачів та критиків.