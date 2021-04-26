На 93-й церемонии награждения Оскар-2021 статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Отец" получил Энтони Хопкинс. В киноленте он сыграл роль отца Энтони, страдающего деменцией.

Звание лучшего актера мужской роли Оскара-2021 завоевал 83-летний Энтони Хопкинс. Он стал самым старшим обладателем Оскара за всю историю кинопремии. Ранее рекордсменом был покойный Кристофер Пламмер за роль в фильме "Начинающие" (2012).

Смотрите Победители Оскара-2021: список лауреатов престижной премии

Энтони Хопкинс – лучший актер года

Талантливый британский актер Энтони Хопкис во второй раз стал обладателем Оскара за свою карьеру. Впервые он получил статуэтку за роль в фильме "Молчание ягнят" (1992).

За свою длительную кинокарьеру Энтони Хопкис принял участие в десятках фильмов и завоевал немало наград. Однако в 2021 году он смог посоревноваться за особую роль отца, который имеет сложные отношения со взрослой дочерью (актриса Оливия Колман, которая также номинировалась на Оскар-2021 в категории "Лучшая женская роль второго плана") и страдает деменцией. Проникновенный и сильный фильм также номинировался в категории "Лучший фильм", но победу одержала лента "Земля кочевников".

Энтони Хопкис не присутствовал на премии, впрочем, награду обязательно обещают передать 83-летнему актеру.

Anthony Hopkins wins Best Actor in a Leading Role for The Father at the #Oscars https://t.co/bFYFQ4P4o0 pic.twitter.com/G1YCGvMgn1 — Entertainment Tonight (@etnow) April 26, 2021

Стоит увидеть Церемония вручения Оскар-2021: видео шоу

О чем фильм "Отец"?

В фильме "Отец" Энтони Хопкинс сыграл немощного пенсионера, страдающего болезнью Альцгеймера. Чем раз, тем недуг больше прогрессирует, а потому главный герой теряет ощущение реальности. Обостряются и его отношения с дочкой, которая после отказов отца от помощниц сама стала ухаживать за ним. Общение родственников доходит до крайностей, ведь в один момент персонаж Энтони Хопкинса убежден, что все ему помогают только для того, чтобы отобрать жилье.

На первый взгляд, лента является предсказуемой и очевидной. Однако драма "Отец" отнюдь не является простой. Пенсионер Энтони обнаруживает в своем доме другого мужчину, который выдает себя за его зятя. Тогда он и понимает, насколько тяжелой является его болезнь, как постепенно отбирает его память.

"Отец" 2021: смотрите трейлер фильма онлайн