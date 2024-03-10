В этом году украинский телеканал во второй раз получил эксклюзивное право на показ трансляции вручения золотых статуэток Оскара-2024.

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Онлайн-трансляция Оскара-2024

Поэтому украинцы смогут следить за главной киноночью на телеканале Общественное Культура или на сайте.

Звездный бомонд соберется на красной дорожке в 00:30 по киевскому времени, а церемония вручения премии начнется в 1:00 и продлится до 4:30.

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