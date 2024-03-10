В этом году украинский телеканал во второй раз получил эксклюзивное право на показ трансляции вручения золотых статуэток Оскара-2024.
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Онлайн-трансляция Оскара-2024
Поэтому украинцы смогут следить за главной киноночью на телеканале Общественное Культура или на сайте.
Звездный бомонд соберется на красной дорожке в 00:30 по киевскому времени, а церемония вручения премии начнется в 1:00 и продлится до 4:30.
Главное об Оскаре-2024
- Букмекеры уже сделали финальные прогнозы. Победу в номинации "Лучший фильм" пророчат "Оппенгеймеру".
- Также среди претендентов на золотую статуэтку есть украинский фильм. Это документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".
- Райан Гослинг, который получил номинацию на Оскар-2024 за свою роль Кена в фильме "Барби", выступит на церемонии с исполнением композиции, претендующей на победу в категории "Лучшая оригинальная песня".
- Но это не единственное живое выступление, которое прозвучит со сцены Оскара. На кинопремии будет сразу несколько музыкальных номеров, среди которых Билли Айлиш.