Цього року український телеканал вдруге отримав ексклюзивне право на показ трансляції вручення золотих статуеток Оскара-2024.

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Онлайн-трансляція Оскара-2024

Тож українці зможуть слідкувати за головною кіноніччю на телеканалі Суспільне Культура або на сайті.

Зірковий бомонд збереться на червоній доріжці о 00:30 за київським часом, а церемонія вручення премії розпочнеться о 1:00 й триватиме до 4:30.

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