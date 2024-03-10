Цього року український телеканал вдруге отримав ексклюзивне право на показ трансляції вручення золотих статуеток Оскара-2024.
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Онлайн-трансляція Оскара-2024
Тож українці зможуть слідкувати за головною кіноніччю на телеканалі Суспільне Культура або на сайті.
Зірковий бомонд збереться на червоній доріжці о 00:30 за київським часом, а церемонія вручення премії розпочнеться о 1:00 й триватиме до 4:30.
Головне про Оскар-2024
- Букмекери вже зробили фінальні прогнози. Перемогу у номінації "Найкращий фільм" пророкують "Оппенгеймеру".
- Також серед претендентів на золоту статуетку є український фільм. Це документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
- Раян Гослінг, який отримав номінацію на Оскар-2024 за свою роль Кена у фільмі "Барбі", виступить на церемонії з виконанням композиції, що претендує на перемогу в категорії "Найкраща оригінальна пісня".
- Та це не єдиний живий виступ, який прозвучить зі сцени Оскара. На кінопремії буде одразу кілька музичних номерів, серед яких Біллі Айліш.