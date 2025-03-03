Церемония Оскара-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция кинопремии из Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе прямо сейчас происходит главное кинособытие года – церемония вручения Оскара-2025. Звезд на красной дорожке и имена победителей узнаем в прямом эфире, который начался в 1:30 по киевскому времени.

Весь звездный бомонд этой ночью собрался в театре Dolby. Именно там уже совсем скоро начнется церемония вручения желанных статуэток. Украинцы могут вживую следить за событиями на телеканале Суспільне Культура, который в третий раз получил эксклюзивное право на показ трансляции церемонии, пишет Кино 24.

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Онлайн-трансляция Оскара-2025

Поэтому украинцы могут следить за главной киноночью на телеканале Суспільне Культура или на сайте.

Звездный бомонд соберется на красной дорожке в 1:30 по киевскому времени, а церемония вручения премии начнется в 2:00 и продлится до 4:30.

Прямой эфир Оскара-2025 смотрите по ссылке или в приложении Дія.

Чтобы посмотреть Оскар в Дії, выполните следующие шаги: откройте приложение, выберите "Сервисы", "Развлечения", "Дія. TV".

Кто из украинцев претендует на Оскар-2025

В этом году на Оскар номинирован документальный фильм о войне в Украине "Фарфоровая война". Главные герои ленты – трое украинских художников, которые остались в Харькове, находящемся под постоянными обстрелами. В родном городе художники создают фарфоровые изделия как символы стойкости и человечности.

"Фарфоровая война" – это международный проект, над которым работали специалисты из трех стран: США, Украины и Австралии. Премьера фильма состоялась на престижном фестивале Сандэнс в январе 2024, где он получил Гран-при конкурса документальных фильмов, что стало важным признанием его значения и влияния на международной киноарене.