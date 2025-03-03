3 марта, 04:00
"Слава Украине" прозвучало на сцене Оскара-2025: момент, пробирающий до мурашек
Американская актриса и режиссер Дэрил Анна со сцены Оскара-2025 вспомнила об Украине. Она объявляла победителя в номинации "Лучший монтаж" и начала свою речь со слов "Слава Украине!".
Это был чрезвычайно трогательный момент, что пробирает до мурашек, пишет Кино 24. Интересно то, что победу в номинации получил фильм, в котором сыграл российский актер Юрий Борисов.
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Название ленты Дэрил Ханна объявляла безэмоционально. Своим появлением на сцене Оскара-2025 со словами "Слава Украине!" актриса показала, что осуждает российскую агрессию и всех, кто ее поддерживает. Американская звезда выразила солидарность украинскому народу и подчеркнула: "Вот кто самые крутые".
Как Украину вспомнили на Оскаре-2025
- Сценарист Питер Строган поддержал Украину на красной дорожке Оскара, украсив свой образ сине-желтой лентой.
- Роберт Дауни-младший прямо со сцены высмеял российского актера Юрия Борисова, вспомнив его посещение оккупированного Крыма и участие в пропагандистских фильмах. Напомним, что Борисов был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана", однако победу так и не получил. Но у фильма "Анора", в котором он сыграл, уже есть два Оскара.
- Однако не обошлось без неприятных ситуаций. Актер Адам Сэндлер пришел на церемонию Оскара в шортах, рубашке с принтом и голубом худи. Ведущий премии Конан О'Брайен сказал, что актер выглядит как "парень, который играет в покер в два часа ночи". Однако в сети уже проводят параллели такой шутки со встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа, где украинскому президенту задали некорректный вопрос относительно его внешнего вида, спросив, "когда он наденет костюм". Сейчас это лишь предположение, однако, если оно подтвердится, то это будет очень плохой шуткой. Сэндлер пришел на роскошную кинопремию, где собрался весь звездный бомонд в то время, когда Владимир Зеленский приехал из страны, воюющей, защищающей демократический мир от российского нашествия.