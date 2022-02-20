Денис Иванов, продюсер фильма "Носорог", объяснил 24 каналу, что "режиссеры привлекают непрофессиональных актеров, когда они хотят показать правду жизни". Впрочем, хорошая киношкола Украине очень нужна.

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Если режиссеру удается найти человека, который пытается вжиться в роль, но одновременно остается собой, это очень хорошо. Но это не отменяет тот факт, что нам нужна качественная актерская киношкола, ведь это прежде всего профессия,

– поделился Денис Иванов.

По словам продюсера, "у нас очень много классных актеров. Но мы можем говорить о фестивальном успехе фильмов с частичным набором непрофессиональных актеров".

Стоит отметить, что главный актер фильма "Носорог" Сергей Филимонов – непрофессиональный актер. По словам режиссера Олега Сенцова, все экшн-сцены с его участием получились очень органично. Поскольку у него не было актерской подготовки, то получилось сложнее с драматическими моментами. Но, "с другой стороны, два приза в Батуми и Стокгольме за лучшую актерскую работу говорят сами за себя", – дополнил он.

Интересно, что фильм "Носорог" уже имеет успешную историю: он победил в Стокгольме, побывал в Венеции, он был на нескольких фестивалях класса А, например, в Варшаве (Польша), Гоа (Индия).

Кстати Нам нужны были люди, которые видели смерть и держали оружие, – Сенцов об актерах для "Носорога"

Важно. Читайте большое интервью о фильме "Носорог" с режиссером Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта "Интервью 24".

Денис Иванов отметил, что "украинское кино начало нормально развиваться примерно с 2010 года. Оно появилось в медиапространстве, на телевидении, в жизни людей. Это очень маленький срок, чтобы у нас развилась хорошая актерская кинематографическая школа".

Как говорил Квентин Тарантино, чтобы научиться снимать кино, нужно его снимать. Чтобы научиться быть хорошим актером, нужно сниматься в кино,

– сказал он.

Что следует знать о Денисе Иванове Денис Иванов в 2003 году основал кинокомпанию "Артхаус Трафик". Он – сопродюсер и дистрибьютор триллера "Штольня" (2006 год) и каннского призера Мирослава Слабошпицкого "Племя" (2014 год). Сегодня он выступает продюсером криминальной драмы "Носорог" Олега Сенцова. Кроме этого, Денис Иванов – соучредитель премии "Кіноколо", организатор международного фестиваля для детей и подростков "Чилдрен кинофест" и "Киевской недели критики".

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Напомним, в октябре, по случаю проведения 5-го международного кинофестиваля "Киевская неделя критики", редакция Кино 24 пообщалась с его организатором Денисом Ивановым. В интервью он рассказал об истории украинского кинематографа, современном кино и о жизни фестивалей во время пандемии.