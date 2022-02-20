Денис Іванов, продюсер фільму "Носоріг", пояснив 24 каналу, що "режисери вдаються до використання непрофесійних акторів, коли вони хочуть показати правду життя". Втім, хороша кіношкола Україні неабияк потрібна.
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Якщо режисеру вдається знайти людину, яка намагається вжитись в роль, але водночас залишається собою, то це дуже добре. Але це не скасовує той факт, що нам потрібна якісна акторська кіношкола, адже це насамперед професія,
– поділився Денис Іванов.
За словами продюсера, "у нас дуже багато класних акторів. Але ми можемо говорити про фестивальний успіх стрічок з частковим набором непрофесійних акторів".
Варто зазначити, що головний актор фільму "Носоріг" Сергій Філімонов – непрофесійний актор. За словами режисера Олега Сенцова, усі екшн-сцени з його участю вийшли дуже органічно. Оскільки він не мав акторської підготовки, то вийшло складніше з драматичними моментами. Але, "з іншої сторони, два призи у Батумі та Стокгольмі за найкращу акторську роботу говорять самі за себе", – доповнив він.
Цікаво, що фільм "Носоріг" вже має успішну історію: він переміг у Стокгольмі, побував у Венеції, він був на декількох фестивалях класу А, наприклад, у Варшаві (Польща), Гоа (Індія).
До речі Нам потрібні були люди, які бачили смерть і тримали зброю, – Сенцов про акторів для "Носорога"
Денис Іванов зауважив, що "українське кіно почало нормально розвиватись приблизно з 2010 року. Воно з’явилося у медіапросторі, на телебаченні, в житті людей. Це дуже маленький термін, щоб у нас розвинулася хороша акторська кінематографічна школа".
Як казав Квентін Тарантіно, щоб навчитись знімати кіно, треба його знімати. Щоб навчитись бути гарним актором, треба зніматись у кіно,
– сказав він.
Що варто знати про Дениса ІвановаДенис Іванов у 2003 році заснував кінокомпанію "Артхаус Трафік". Він є співпродюсером і дистриб’ютором трилера "Штольня" (2006 рік) та каннського призера Мирослава Слабошпицього "Плем’я" (2014 рік). Сьогодні він виступає продюсером кримінальної драми Носоріг" Олега Сенцова. Крім цього, Денис Іванов – співзасновник премії "Кіноколо", організатор міжнародного фестивалю для дітей і підлітків "Чілдрен кінофест" та "Київського тижня критики".
Нагадаємо, у жовтні, з нагоди проведення 5-го міжнародного кінофестивалю "Київський тиждень критики" редакція Кіно 24 поспілкувалася з його організатором Денисом Івановим. В інтерв’ю він розповів про історію українського кінематографа, сучасне кіно та про життя фестивалів у час пандемії.