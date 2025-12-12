Это легкая новогодняя история, в которой соединились романтика, добрый юмор, авантюрный дух и неожиданные повороты. В главной роли – звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк. В материале 24 Канала рассказываем больше об актерском составе.

Кто сыграет роли в мелодраме "Похищенная на Рождество"?

Антонина Хижняк

Актриса воплотила роль Кристины Малишенко – красивой, всегда озабоченной женщины, у которой хаос будней часто побеждает идеальность. После развода разрушенная жизнь и долги заставили ее начать все с нуля: работать за двоих и воспитывать двух подростков. Несмотря на усталость, она сохраняет юмор, веру в чудеса и надежду на любовь. И именно этой зимой судьба подбросит ей поворот, который изменит все.



Антонина Хижняк / Фото Пресс-служба

Роман Луцкий

Его персонаж – Матвей Лебедь. Это сильный мужчина со строгими чертами, за которыми скрывается удивительная мягкость. Он честный и внимательный педиатр, которого обожают дети, и отец, который болезненно переживает отдаление дочери.

Когда мошенник оставляет его без дома и сбережений, отчаяние толкает Матвея на отчаянный план – похитить жену застройщика. Но вместо нужной женщины он случайно похищает Кристину, и эта ошибка становится началом рождественского приключения, которое переворачивает его жизнь.



Роман Луцкий / Фото Пресс-служба

Александр Рудько

Его персонаж – Евгений. Это привлекательный, с вечным огоньком энтузиазма и бесконечными "гениальными" идеями. Он живет в постоянном старте, легко рискует и переступает грань порядочности ради быстрой прибыли. Кристину будто любит, но слова и действия всегда расходятся – и ее доверие тает быстрее, чем он успевает придумать новую "успешную" идею.



Александр Рудько / Фото Пресс-служба

Альбина Перерва

Актриса воплотила роль Ольги – лучшей подруги и коллеги Кристины. Она всегда рядом: с теплым словом, точным советом и той мягкой мудростью, которая спасает подругу от лишних шагов. Ольга по своему характеру веселая, добрая и отзывчивая. Ее маленькая слабость – шоколадные конфеты, которые всегда поднимают настроение.



Альбина Перерва / Фото Пресс-служба

Катарина Файн

Ее героиня, по имени Элина – роскошная красавица, которая всю жизнь жила под защитой привилегий и для окружающих выглядела капризной принцессой. Но за кукольной маской скрывается холодная, осмотрительная и опасно целеустремленная женщина.

Она давно стремится вырваться из-под контроля мужа и отца, и ради свободы готова перейти любую грань. Когда ее тщательно спланированная ловушка случайно затрагивает Кристину, начинается игра, где Элина наконец становится хищницей.



Катарина Файн / Фото Пресс-служба

Даниил Маржец

Денис – водитель и любовник Элины, мужчина, который идет за ней в любую авантюру, даже если она граничит с преступлением. Он безупречно выполняет ее прихоти, незаметно подчищает следы и всегда стоит на шаг позади – как тень, оберегающая. Но что руководит им на самом деле: слепая влюбленность или холодный расчет?



Даниил Маржец / Фото Пресс-служба

Александр Соколов

Константин Сиренко – эффектный и уверенный. Такие как он заходят в любую комнату так, как будто она принадлежит только ему. За блеском стиля скрывается мстительный манипулятор с жаждой контроля и денег. Улыбка всегда немного фальшивая, взгляд пренебрежительный, а манеры театральные, потому что Костя знает, какую роль сыграть, чтобы получить желаемое.

Старая обида на Кристину и карьерный успех из-за брака с дочерью застройщика превратили его в токсичного антагониста: он унижает, останавливает и играет "идеального мужчину" только на публику, а в реальности – манипулятор, которому нельзя доверять ни мелочи, ни компанию.



Александр Соколов / Фото Пресс-служба

Григорий Боковенко

Николай Трофимович – одинокий сосед Кристины, всегда аккуратный, с белой бородкой и теплой хитринкой в глазах. Носит толстый свитер ручной работы и потертую куртку сторожа. Днем помогает Кристине с ее непослушными сыновьями, а ночью работает сторожем на стройке. Мудрый и наблюдательный, он вмешивается только тогда, когда действительно надо, и часто так, что никто даже не замечает.

Но Трофимович – не просто добрый дедушка. В нашей истории Трофимович имеет магическую сторону, о которой никто не догадывается.



Григорий Боковенко / Фото Пресс-служба

