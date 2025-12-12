Це легка новорічна історія, у якій поєдналися романтика, добрий гумор, авантюрний дух та неочікувані повороти. У головній ролі – зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про акторський склад.

Хто зіграє ролі у мелодрамі "Викрадена на Різдво"?

Антоніна Хижняк

Акторка втілила роль Христини Малишенко – красивої, завжди заклопотаної жінки, у якої хаос буднів часто перемагає ідеальність. Після розлучення зруйноване життя й борги змусили її почати все з нуля: працювати за двох і виховувати двох підлітків. Попри втому, вона зберігає гумор, віру в дива і надію на кохання. І саме цієї зими доля підкине їй поворот, який змінить усе.



Антоніна Хижняк / Фото Пресслужба

Роман Луцький

Його персонаж – Матвій Лебідь. Це сильний чоловік із суворими рисами, за якими ховається дивовижна м'якість. Він чесний та уважний педіатр, якого обожнюють діти, і батько, який болісно переживає віддалення доньки.

Коли шахрай лишає його без дому та заощаджень, відчай штовхає Матвія на відчайдушний план – викрасти дружину забудовника. Та замість потрібної жінки він випадково викрадає Христину, і ця помилка стає початком різдвяної пригоди, яка перевертає його життя.



Роман Луцький / Фото Пресслужба

Олександр Рудько

Його персонаж – Євген. Це привабливий, з вічним вогником ентузіазму та нескінченними "геніальними" ідеями. Він живе у постійному старті, легко ризикує й переступає межу порядності заради швидкого прибутку. Христину ніби любить, але слова та дії завжди розходяться – і її довіра тане швидше, ніж він встигає придумати нову "успішну" ідею.



Олександр Рудько / Фото Пресслужба

Альбіна Перерва

Акторка втілила роль Ольги – найкращої подруги й колеги Христини. Вона завжди поруч: з теплим словом, влучною порадою й тією м'якою мудрістю, яка рятує подругу від зайвих кроків. Ольга за своїм характером весела, добра та чуйна. Її маленька слабкість – шоколадні цукерки, які завжди піднімають настрій.



Альбіна Перерва / Фото Пресслужба

Катаріна Файн

Її героїня, на ім'я Еліна – розкішна красуня, яка все життя жила під захистом привілеїв і для оточення виглядала примхливою принцесою. Але за ляльковою маскою ховається холодна, обачна й небезпечно цілеспрямована жінка.

Вона давно прагне вирватися з-під контролю чоловіка та батька, і заради свободи готова перейти будь-яку межу. Коли її ретельно спланована пастка випадково зачіпає Христину, починається гра, де Еліна нарешті стає хижачкою.



Катаріна Файн / Фото Пресслужба

Даниїл Маржець

Денис – водій і коханець Еліни, чоловік, який йде за нею в будь-яку авантюру, навіть якщо вона межує зі злочином. Він бездоганно виконує її примхи, непомітно підчищає сліди й завжди стоїть на крок позаду – мов тінь, що оберігає. Та що керує ним насправді: сліпа закоханість чи холодний розрахунок?



Даниїл Маржець / Фото Пресслужба

Олександр Соколов

Костянтин Сіренко – ефектний і впевнений. Такі як він заходять в будь-яку кімнату так, наче вона належить тільки йому. За блиском стилю ховається мстивий маніпулятор із жагою контролю та грошей. Усмішка завжди трохи фальшива, погляд зверхній, а манери театральні, бо Костя знає, яку роль зіграти, щоб отримати бажане.

Стара образа на Христину і кар'єрний успіх через шлюб із донькою забудовника перетворили його на токсичного антагоніста: він принижує, зупиняє та грає "ідеального чоловіка" лише на публіку, а в реальності – маніпулятор, якому не можна довіряти ні дрібниці, ні компанію.



Олександр Соколов / Фото Пресслужба

Григорій Боковенко

Микола Трохимович – самотній сусід Христини, завжди акуратний, із білою борідкою і теплою хитринкою в очах. Носить товстий светр ручної роботи й потерту куртку сторожа. Вдень допомагає Христині з її неслухняними синами, а вночі працює сторожем на будівництві. Мудрий і спостережливий, він втручається лише тоді, коли справді треба, і часто так, що ніхто навіть не помічає.

Але Трохимович – не просто добрий дідусь. В нашій історії Трохимович має магічну сторону, про яку ніхто не здогадується.



Григорій Боковенко / Фото Пресслужба

Не пропустіть мелодраму "Викрадена на Різдво" 25 грудня о 20:00 на телеканалі СТБ та ексклюзивно онлайн на Sweet.tv