Падение Луны, Носорог, Смерть на Ниле: премьеры февраля 2022, которых вы не можете дождаться

Начался новый киномесяц, который обещает поразить пылких поклонников кино. Среди премьер февраля – детективный триллер "Смерть на Ниле", лучшая европейская комедия "Триумф", драма самого титулованного режиссера мира Педро Альмодовара "Параллельные матери", научно-фантастический фильм-катастрофа "Падение Луны" и много других интересных картин.

Садитесь поудобнее и внимательно просматривайте подборку со всеми релизами последнего месяца зимы. Выбирайте премьеру, записывайте в календарик и айда в кинотеатры!

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Главные премьеры февраля 2022 года: обзор

"Лучшие выходные"

Премьера: 2 февраля

Жанр: комедия

Режиссер: Влад Климчук

В главных ролях: Дарья Петрожицкая, Ирма Витовская, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев

В украинском фильме "Лучшие выходные" нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера. Кроме этого, узнаем как это работать волонтером на Atlas Weekend, если ты – парень из Германии. На этом история не останавливается! Самые ярые поклонники украинских комедий увидят сюжет о том, как карьеристка со Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы. Наверное, у каждого была знакомая ситуация – когда чего-то очень сильно хочешь, а потом раз и возвращаешься в те ситуации, которые подбрасывает сама жизнь.

"Лучшие выходные" 2022: смотрите трейлер

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"Параллельные матери"

Премьера: 3 февраля

Жанр: драма

Режиссер: Педро Альмодовар

В главных ролях: Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Айтана Санчес-Хихон

По сюжету героиня Пенелопы, Дженис, – довольно успешная мадридская фотограф, которая влюбилась в модель своей съемки. Они имеют общий интерес, который в действительности касается не только их, а всей современной Испании. Результатом связи становится беременность Дженис, которую она отказывается прерывать. В клинике героиня знакомится с юной студенткой Аной, и их судьбы пересекаются самым неожиданным образом.

"Параллельные матери": смотрите украинский трейлер

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"Триумф"

Премьера: 3 февраля

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Эммануэль Курколь

В главных ролях: Кад Мерад, Давид Айала, Ламин Чиссоко

"Триумф" стал лучшей европейской комедией 2020 года по версии Европейской киноакадемии. Лента вдохновлена реальной историей Яна Джонсона – шведского театрального режиссера. В 1985 году он поставил пьесу "В ожидании Годо", в которой играли настоящие заключенные. Во время турне пятеро из шести "актеров" убежали. В фильме "Триумф" режиссер Эммануэль Курколь сделал свободное изложение реальных событий: из Швеции он их перенес во Францию, а саму историю переосмыслил.

"Триумф": смотрите украинский трейлер

"Фантазии для взрослых"

Премьера: 3 февраля

Жанр: эротическая комедия

Режиссеры: Давид Фонкинос, Стефан Фонкинос

В главных ролях: Карин Вьяр, Кароль Буке, Моника Беллуччи

Зрителям покажут смешные, забавные и просто неловкие ситуации. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому-то удастся укрепить отношения, а кто будет обречен на френдзону.

"Фантазии для взрослых": смотрите украинский трейлер

"Смерть на Ниле"

Премьера: 10 февраля

Жанр: детектив, драма, криминал

Режиссер: Кеннет Брана

В главных ролях: Галь Гадот, Кеннет Брана, Арми Хаммер

Интересно, что сюжет основывается на одноименном романе Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. В центре событий – египетский шикарный отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода, который впоследствии превращается в устрашающий поиск убийцы. Сюжет по официальному синопсису немного напоминает "Достать ножи" и "Загадочное убийство". Однако эта история разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы.

К чему привела ревность, страсть, немалое количество сюжетных поворотов – узнаете после просмотра.

"Смерть на Ниле": смотрите украинский трейлер

"Первый встречный"

Премьера: 10 февраля

Жанр: комедия, мелодрама, музыка

Режиссерка: Кет Койро

У ролях: Оуэн Уилсон, Дженнифер Лопес, Сара Силверман

В центре сюжета поп-звезда, которая во время свадебной церемонии прямо на сцене узнает, что ее жених, тоже известный музыкант, изменял ей со своей помощницей. Тогда она совершает отчаянный поступок и выходит замуж за первого встречного из толпы, который оказывается простым учителем математики.

"Первый встречный": смотрите трейлер

"Анчартед: На картах не значится"

Премьера: 10 февраля

Жанр: боевик, приключения

Режиссер: Рубен Фляйшер

В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас

Фильм является экранизацией одной из самых известных компьютерных игр Uncharted студии Naughty Dog. В трейлере нам показали, как в руки Нейтана Дрейка попадает загадочный артефакт. Со временем главный герой захочет найти клад, однако на его пути случается много неожиданностей и препятствий. Кроме этого, мы увидели, как молодой Нейтан Дрейк падает с самолета. Это сцена из Uncharted 3: Drake's Deception.

Лента расскажет совершенно новую историю, поскольку действие фильма будет происходить до событий серии игр.

"Анчартед: На картах не значится": смотрите финальный трейлер на украинском

"Падение Луны"

Премьера: 17 февраля

Жанр: научно-фантастический фильм-катастрофа и боевик

Режиссер: Роланд Эммерих

В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли Уэст

По сюжету Луна сходит с орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, поэтому люди постараются это предотвратить. Человечество оказывается в руках Джо Фоулер – бывшей астронавтки NASA. Ее в фильме сыграла лауреатка Оскара Холли Берри. Вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером она отправится в космос и поймет, что почти ничего не знала о Луне.

Бюджет ленты составляет 150 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих независимых фильмов в истории.

"Падение Луны": смотрите трейлер

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"Носорог"

Премьера: 17 февраля

Жанр: драма, криминал

Режиссер: Олег Сенцов

В ролях: Сергей Филимонов, Мария Штофа, Павел Шпегун

Напомним, девять лет назад, в 2012 году, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако, начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году.

"Носорог" основывается на реальных событиях и правдиво показывает жестокие 1990-е. В центре сюжета – история парня, который попадает в криминальный мир. Однако автор ленты утверждает, что она не о бандитах, а об "истории Украины".

"Носорог": смотрите трейлер украинского фильма

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"Игра теней"

Премьера: 24 февраля

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Марк Уильямс

В ролях: Лиам Нисон, Айдан Куинн, Тейлор Джон Смит

В ленте речь идет об агенте Тревисе Блоке, который на протяжении своей карьеры принимал участие в таких миссиях, которые страшно разглашать. Однако впоследствии он понял, что хочет посвятить часть своей жизни семье. Но не все так просто, дочка не верит, что он может быть хорошим дедушкой, а прежнее руководство становится преградой спокойной жизни. Удастся ли Тревису выйти из игры – узнаем после просмотра ленты.

"Игра теней": смотрите трейлер

Еще больше премьер февраля 2022 года: список

3 февраля

"Глаза Тэмми Фэй", биография, драма;

"Я – Златан", спорт, драма, биография;

"Черный телефон", ужасы;

"Вечера французского кино", фестиваль, который ежегодно открывает зрителям новые работы французского кинематографа;

"Флирт с дьяволом", триллер.

10 февраля

"Манхэттен", драма, комедия, мелодрама.

14 февраля

"Ромео + Джульетта", драма, мелодрама.

17 февраля

"(Не) идеальные парочки", комедия.

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24 февраля