Падение Луны, Носорог, Смерть на Ниле: премьеры февраля 2022, которых вы не можете дождаться
Источник:24 канал
Начался новый киномесяц, который обещает поразить пылких поклонников кино. Среди премьер февраля – детективный триллер "Смерть на Ниле", лучшая европейская комедия "Триумф", драма самого титулованного режиссера мира Педро Альмодовара "Параллельные матери", научно-фантастический фильм-катастрофа "Падение Луны" и много других интересных картин.
Садитесь поудобнее и внимательно просматривайте подборку со всеми релизами последнего месяца зимы. Выбирайте премьеру, записывайте в календарик и айда в кинотеатры!
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Главные премьеры февраля 2022 года: обзор
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"Лучшие выходные"
Премьера: 2 февраля
Жанр: комедия
Режиссер: Влад Климчук
В главных ролях: Дарья Петрожицкая, Ирма Витовская, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев
В украинском фильме "Лучшие выходные" нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера. Кроме этого, узнаем как это работать волонтером на Atlas Weekend, если ты – парень из Германии. На этом история не останавливается! Самые ярые поклонники украинских комедий увидят сюжет о том, как карьеристка со Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы. Наверное, у каждого была знакомая ситуация – когда чего-то очень сильно хочешь, а потом раз и возвращаешься в те ситуации, которые подбрасывает сама жизнь.
"Лучшие выходные" 2022: смотрите трейлер
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"Параллельные матери"
Премьера: 3 февраля
Жанр: драма
Режиссер: Педро Альмодовар
В главных ролях: Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Айтана Санчес-Хихон
По сюжету героиня Пенелопы, Дженис, – довольно успешная мадридская фотограф, которая влюбилась в модель своей съемки. Они имеют общий интерес, который в действительности касается не только их, а всей современной Испании. Результатом связи становится беременность Дженис, которую она отказывается прерывать. В клинике героиня знакомится с юной студенткой Аной, и их судьбы пересекаются самым неожиданным образом.
"Параллельные матери": смотрите украинский трейлер
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"Триумф"
Премьера: 3 февраля
Жанр: комедия, драма
Режиссер: Эммануэль Курколь
В главных ролях: Кад Мерад, Давид Айала, Ламин Чиссоко
"Триумф" стал лучшей европейской комедией 2020 года по версии Европейской киноакадемии. Лента вдохновлена реальной историей Яна Джонсона – шведского театрального режиссера. В 1985 году он поставил пьесу "В ожидании Годо", в которой играли настоящие заключенные. Во время турне пятеро из шести "актеров" убежали. В фильме "Триумф" режиссер Эммануэль Курколь сделал свободное изложение реальных событий: из Швеции он их перенес во Францию, а саму историю переосмыслил.
"Триумф": смотрите украинский трейлер
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"Фантазии для взрослых"
Премьера: 3 февраля
Жанр: эротическая комедия
Режиссеры: Давид Фонкинос, Стефан Фонкинос
В главных ролях: Карин Вьяр, Кароль Буке, Моника Беллуччи
Зрителям покажут смешные, забавные и просто неловкие ситуации. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому-то удастся укрепить отношения, а кто будет обречен на френдзону.
"Фантазии для взрослых": смотрите украинский трейлер
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"Смерть на Ниле"
Премьера: 10 февраля
Жанр: детектив, драма, криминал
Режиссер: Кеннет Брана
В главных ролях: Галь Гадот, Кеннет Брана, Арми Хаммер
Интересно, что сюжет основывается на одноименном романе Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. В центре событий – египетский шикарный отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода, который впоследствии превращается в устрашающий поиск убийцы. Сюжет по официальному синопсису немного напоминает "Достать ножи" и "Загадочное убийство". Однако эта история разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы.
К чему привела ревность, страсть, немалое количество сюжетных поворотов – узнаете после просмотра.
"Смерть на Ниле": смотрите украинский трейлер
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"Первый встречный"
Премьера: 10 февраля
Жанр: комедия, мелодрама, музыка
Режиссерка: Кет Койро
У ролях: Оуэн Уилсон, Дженнифер Лопес, Сара Силверман
В центре сюжета поп-звезда, которая во время свадебной церемонии прямо на сцене узнает, что ее жених, тоже известный музыкант, изменял ей со своей помощницей. Тогда она совершает отчаянный поступок и выходит замуж за первого встречного из толпы, который оказывается простым учителем математики.
"Первый встречный": смотрите трейлер
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"Анчартед: На картах не значится"
Премьера: 10 февраля
Жанр: боевик, приключения
Режиссер: Рубен Фляйшер
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас
Фильм является экранизацией одной из самых известных компьютерных игр Uncharted студии Naughty Dog. В трейлере нам показали, как в руки Нейтана Дрейка попадает загадочный артефакт. Со временем главный герой захочет найти клад, однако на его пути случается много неожиданностей и препятствий. Кроме этого, мы увидели, как молодой Нейтан Дрейк падает с самолета. Это сцена из Uncharted 3: Drake's Deception.
Лента расскажет совершенно новую историю, поскольку действие фильма будет происходить до событий серии игр.
"Анчартед: На картах не значится": смотрите финальный трейлер на украинском
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"Падение Луны"
Премьера: 17 февраля
Жанр: научно-фантастический фильм-катастрофа и боевик
Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли Уэст
По сюжету Луна сходит с орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, поэтому люди постараются это предотвратить. Человечество оказывается в руках Джо Фоулер – бывшей астронавтки NASA. Ее в фильме сыграла лауреатка Оскара Холли Берри. Вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером она отправится в космос и поймет, что почти ничего не знала о Луне.Интересно. Бюджет ленты составляет 150 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих независимых фильмов в истории.
"Падение Луны": смотрите трейлер
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"Носорог"
Премьера: 17 февраля
Жанр: драма, криминал
Режиссер: Олег Сенцов
В ролях: Сергей Филимонов, Мария Штофа, Павел Шпегун
Напомним, девять лет назад, в 2012 году, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако, начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году.
"Носорог" основывается на реальных событиях и правдиво показывает жестокие 1990-е. В центре сюжета – история парня, который попадает в криминальный мир. Однако автор ленты утверждает, что она не о бандитах, а об "истории Украины".
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"Игра теней"
Премьера: 24 февраля
Жанр: боевик, триллер
Режиссер: Марк Уильямс
В ролях: Лиам Нисон, Айдан Куинн, Тейлор Джон Смит
В ленте речь идет об агенте Тревисе Блоке, который на протяжении своей карьеры принимал участие в таких миссиях, которые страшно разглашать. Однако впоследствии он понял, что хочет посвятить часть своей жизни семье. Но не все так просто, дочка не верит, что он может быть хорошим дедушкой, а прежнее руководство становится преградой спокойной жизни. Удастся ли Тревису выйти из игры – узнаем после просмотра ленты.
"Игра теней": смотрите трейлер
Еще больше премьер февраля 2022 года: список
3 февраля
- "Глаза Тэмми Фэй", биография, драма;
- "Я – Златан", спорт, драма, биография;
- "Черный телефон", ужасы;
- "Вечера французского кино", фестиваль, который ежегодно открывает зрителям новые работы французского кинематографа;
- "Флирт с дьяволом", триллер.
10 февраля
- "Манхэттен", драма, комедия, мелодрама.
14 февраля
- "Ромео + Джульетта", драма, мелодрама.
17 февраля
- "(Не) идеальные парочки", комедия.
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24 февраля
- "Апекс: Преступный квест", боевик, триллер;
- "Волк и лев", семейный;
- "Жажда золота", триллер;
- "Наслаждение", эротическая драма;
- "Большая прогулка", украинская комедия;
- "Дог", семейный, комедия.