Об этом в своих соцсетях написали украинские режиссеры Иван Сауткин и Ирина Цилык. Более того, Молочников обратился к Сауткину с предложением поработать на проекте. Украинец ему подыграл, получил сценарий и записал их аудио-разговор. Ирина Цилык назвала эту историю "грязной" и "этическим преступлением", передает 24 Канал.

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Режиссер-россиянин снимет фильм о детях из Бахмута

Сам Молочников обратился к украинским подписчикам в инстаграме и написал, что собирает истории "о детях в этот страшный год". "Извините, если кого-то обидит такая просьба, но мне действительно очень важно, да и не только мне, послушать ваши истории об их восприятии этого ада. Реакции, парадоксы, любые мелочи, взрослые поступки, детская наивность. Только напишите не общие слова, а описания конкретных, даже незначительных эпизодов (в подробностях)", – дополнил он.

При содействии не очень загадочных соверенов, вскоре на костях и разорванных телах детей пройдет съемка российского режиссера Александра Молочникова. Плакатная короткометражная работа о детях Бахмута. Съемки запланированы на 16 – 17 – 18 марта. Снимать они будут в реальных развалинах,

– написал Сауткин.

По словам Ирины Цилык, он с оператором уже в Украине и пытается быстро собрать украинскую команду и провести съемки в реальной локации – разрушенном доме. "Вот только информация о том, что режиссер – россиянин, почему-то преимущественно скрывается от потенциальных участников. Коллеги, будьте осторожны!", – дополнила она.

Как оказалось, Молочников заявил, что получил поддержку Офиса Президента Украины и получил пресс-карты для себя и оператора. "Почему эти люди имеют поддержку от Офиса Президента. Почему? И это на фоне того, что мы ищем деньги на свои проекты по всему миру и на каждом шагу должны доказывать, что имеем право на жизнь. Знаете почему? А потому, что им здесь "ничего за это не будет", а там будет", – заявил Сауткин.

К тому же, Ирина Цилык предположила, что родители участников его проекта не знают о том, кто автор сценария. "После моего предыдущего поста мне написала в приват одна из таких шокированных мам. Она понятия не имела, для кого снимает актерские пробы. Позже моя приятельница кастинг-директор написала мне, что получила такую же информацию от другой мамы. То есть это не ошибка, а тенденция", – написала она.

Напомним, в прошлом году этот режиссер снял российский сериал "Монастырь". Также он радуется победе "Навального" на Оскаре. В 2017 году получил почетную грамоту от Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.