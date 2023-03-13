Про це у своїх соцмережах написали українські режисери Іван Сауткін та Ірина Цілик. Ба більше, Молочников звернувся до Сауткіна із пропозицію попрацювати на проєкті. Українець йому підіграв, отримав сценарій і записав їхню аудіорозмову. Ірина Цілик назвала цю історію "брудною" та "етичним злочином", передає 24 Канал.

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Режисер-росіянин зніме фільм про дітей з Бахмута

Сам Молочников звернувся до українських підписників в інстаграмі й написав, що збирає історії "про дітей у цей страшний рік". "Вибачте, якщо когось образить таке прохання, але мені дійсно дуже важливо, та й не тільки мені, послухати ваші історії про їхнє сприйняття цього пекла. Реакції, парадокси, будь-які дрібниці, дорослі вчинки, дитяча наївність. Тільки напишіть не загальні слова, а описи конкретних, навіть незначних епізодів (у подробицях)", – доповнив він.

За сприяння не дуже загадкових соверенів, невдовзі на костях та розірваних тілах дітей відбудеться зйомка російського режисера Олександра Молочникова. Плакатна короткометражна робота про дітей Бахмуту. Зйомки заплановано на 16 – 17 – 18 березня. Зніматимуть вони у реальних розвалинах,

– написав Сауткін.

За словами Ірини Цілик, він з оператором уже в Україні й намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації – зруйнованому домі. "От тільки інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!", – доповнила вона.

Як виявилося, Молочников заявив, що має підтримку Офісу президента України та отримав прескарти для себе та оператора. "Чому ці люди мають підтримку від Офісу Президента. Чому? І це на тлі того, що ми шукаємо гроші на свої проєкти по всьому світові та на кожному кроці маємо доводити що маємо право на життя. Знаєте чому? А тому, що їм тут "нічєго за ето не будєт", а там буде", – заявив Сауткін.

До того ж Ірина Цілик припустила, що батьки учасників його проєкту не знають про те, хто автор сценарію. "Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція", – написала вона.

Нагадаємо, минулого року цей режисер зняв російський серіал "Монастырь". Також він тішиться перемозі "Навального" на Оскарі. У 2017 році отримав почесну грамоту від Путіна за заслуги у розвитку вітчизняної культури та мистецтва.