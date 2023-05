За десятилетие своего существования франшиза "Форсаж" не только заработала удивительное кассовое собрание, но и смогла стать культовой, захватив внимание миллионов поклонников по всему миру. Общие сборы всех частей составляют 6,6 миллиарда долларов.

Смотрите также 10 и более иностранных фильмов, официально вышедших в России, несмотря на санкции Голливуда

Самые популярные фильмы франшизы "Форсаж" по версии IMDb

На первое место вышел "Форсаж 5" с отметкой 7,3. Украинская премьера фильма прошла 28 апреля 2011 года. Главные роли исполнили Вин Дизель, Пол Уокер и Двейн Джонсон.

На втором месте оказался "Форсаж 7", вышедший в апреле 2015 года. Всего лишь за 17 дней фильм собрал более миллиарда долларов по всему миру, установил новые рекорды и превзошел к тому времени "Мстителей", "Аватар" и ленту "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: часть 2".

Третье место занял "Форсаж 6", появившийся на экранах кинотеатров в мае 2013 года. После премьеры картины, рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составил 98%, на сегодняшний день он имеет 71% от критиков и 84% от зрителей.

С 4 по 10 место фильмы расположились в следующем порядке:

"Форсаж 1", "Форсаж 8", "Форсаж 4", "Форсаж: Гоббс и Шоу", "Форсаж 3", "Форсаж 2", "Форсаж 9".



IMDb представил рейтинг всех фильмов франшизы "Форсаж" / IMDb

Интересно 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые вы захотите посмотреть несколько раз

Что известно о "Форсаже 10"

Режиссером "Форсажа 10" стал Луи Летерье, известный по картинам "Иллюзия обмана", "Перевозчик" и "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра". В фильме звучит трек On The Nature of Daylight Макса Рихтера.

Долгожданный фильм поражает звездным составом. Кроме Вина Дизеля и Мишель Родригес, в нем сыграли:

Хелен Миррен,

Тайриз Гибсон,

Натали Эммануэль,

Лудакрис,

Шарлиз Терон,

Джон Сина,

Сон Ган,

Джейсон Момоа,

Бри Ларсон,

Джейсон Стейтем.

По сюжету, грандиозная схема Данте заставила семью Торетто рассеяться по всему миру: от Лос-Анджелеса в Рим, от Португалии до Антарктиды. Пока появились новые союзники, чтобы помочь семье, старые враги продолжают прятаться в тени. Однако игра полностью меняется, когда Торетто обнаруживает, что конечной целью Данте является не кто иной, как его собственный восьмилетний сын. Ставки никогда не были выше, поскольку клан Торетто борется за защиту своих собственных сил и прекращение мерзкого плана Данте.

"Форсаж 10": смотрите трейлер