За десятиліття свого існування франшиза "Форсаж" не лише заробила дивовижні касові збори, але й змогла стати культовою, захопивши увагу мільйонів шанувальників по всьому світу. Загальні збори всіх частин складають 6,6 мільярда доларів.

Дивіться також 10 і більше іноземних фільмів, які офіційно вийшли в Росії, попри санкції Голлівуду

Найпопулярніші фільми франшизи "Форсаж" за версією IMDb

На перше місце вийшов "Форсаж 5" з оцінкою 7,3. Українська прем’єра фільму відбулася 28 квітня 2011 року. Головні ролі виконали Він Дізель, Пол Вокер і Двейн Джонсон.

На другому місці опинився "Форсаж 7", що вийшов у квітні 2015 року. Всього лише за 17 днів, фільм зібрав понад мільярд доларів по всьому світу, встановив нові рекорди й перевершив на той час "Месників", "Аватар" і стрічку "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: частина 2".

Третє місце зайняв "Форсаж 6", який з’явився на екранах кінотеатрів у травні 2013 року. Після прем’єри картини, рейтинг на сайті Rotten Tomatoes становив 98 %, на сьогодні він має 71 % від критиків і 84 % від глядачів.

З 4 по 10 місце фільми розташувалися у такому порядку:

"Форсаж 1", "Форсаж 8", "Форсаж 4", "Форсаж: Гоббс та Шоу", "Форсаж 3", "Форсаж 2", "Форсаж 9".



IMDb представив рейтинг всіх фільмів франшизи "Форсаж" / IMDb

Цікаво 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які ви захочете передивитись кілька разів

Що відомо про "Форсаж 10"

Режисером "Форсажу 10" став Луї Летер’є, відомий за картинами "Ілюзія обману", "Перевізник" та "Астерікс та Обелікс: Місія Клеопатра". У фільмі звучить трек On The Nature of Daylight Макса Ріхтера.

Довгоочікуваний фільм вражає зірковим складом. Окрім Віна Дізеля та Мішель Родрігес, у ньому зіграли:

Хелен Міррен,

Тайріз Гібсон,

Наталі Еммануель,

Лудакріс,

Шарліз Терон,

Джон Сіна,

Сон Ган,

Джейсон Момоа,

Брі Ларсон,

Джейсон Стейтем.

За сюжетом, грандіозна схема Данте змусила родину Торетто розсіятися по всьому світу: від Лос-Анджелеса до Риму, від Португалії до Антарктиди. Поки з’явилися нові союзники, щоб допомогти родині, старі вороги продовжують ховатися в тіні. Однак гра повністю змінюється, коли Торетто виявляє, що кінцевою метою Данте є не хто інший, як його власний восьмирічний син. Ставки ніколи не були вищими, оскільки клан Торетто бореться за захист своїх власних сил і припинення мерзенного плану Данте.

"Форсаж 10": дивіться трейлер