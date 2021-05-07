Netflix выпустила полноценный трейлер полнометражного аниме «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie», которая в локализованной версии получила название "Красавица-воин Сейлор Мун: Фильм". Проект является прямым продолжением полнометражного фильма "Sailor Moon Crystal" (2014), который также продолжает аниме-адаптацию манга-истории о Сейлор Мун и ее друзей.

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По сюжету нового фильма "Сейлор-Стражам" нужно объединиться, чтобы противостоять темной силе, угрожающей Земле после полного солнечного затмения. Премьера полнометражных мультфильмов «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 1» и «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 2» состоится 3 июня 2021 года.

Чем интересна Сейлор Мун и ее вселенная

Сюжет рассказывает о юной школьнице Усаги Цукино, несколько ленивой и жизнерадостной девочке, к которой приходит кошка Луна и рассказывает, что Усаги призвана стать воином – защитником планеты от зла, ведь именно такая миссия у нее была в прошлой жизни. Усаги приобретает новые способности превращаться в могучего воина и уничтожает демонов силой света сакральной Луны. Затем собирает собственную команду таких же сейлор-воинов и они вместе борются со вселенским злом.

"Красавица-воин Сейлор Мун: Фильм" 2021: смотрите трейлер

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Интересно? Манга Сейлор Мун создана еще в конце прошлого века Наоко Такеучи, режиссером актуальной версии вышел Чиаки Кон ("Путь домового мужчины", "Nodame Cantabile: Парижское издание и финал"), музыку написал Ясухару Таканаши("Pretty Guardian Sailor Moon Crystal"). А за дизайн персонажей отвечал Кадзуко Тадано ("Pretty Guardian Sailor Moon", "Yu-Gi-Oh! Sevens") и студии TOEI Animation/ Studio DEEN.



Постер полнометражного аниме от Netflix / Collider