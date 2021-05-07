Netflix випустила повноцінний трейлер повнометражного аніме «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie», яка в локалізованій версії отримала назву "Красуня-воїн Сейлор Мун: Фільм". Проєкт є прямим продовженням повнометражного фільму "Sailor Moon Crystal" (2014), який також продовжує аніме-адаптацію манґа-історії про Сейлор Мун та її друзів.

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За сюжетом нового фільму "Сейлор-Стражам" потрібно об'єднатися, щоб протистояти темній силі, що загрожує Землі після повного сонячного затемнення. Прем'єра повнометражних мультфільмів «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 1» та «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 2» відбудеться 3 червня 2021 року.

Чим цікава Сейлор Мун та її всесвіт

Сюжет розповідає про юну школярку Усаґі Цукіно, дещо ледачу і життєрадісну дівчинку, до якої приходить кішка Луна і розповідає, що Усаґі покликана стати воїном – захисником планети від зла, адже саме така місія у неї була у минулому житті. Усаґі набуває нових здібностей перетворюватися у могутнього воїна і нищить демонів силою світла сакрального місяця. Потім збирає власну команду таких само сейлор-воїнів і вони разом боряться із вселенським злом.

Красуня-воїн Сейлор Мун: Фільм" 2021: дивіться трейлер

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Що цікаво? Манга Сайлор Мун створена ще в кінці минулого століття Наоко Такеучі, режисером актуальної версії вийшов Чиакі Кон ("Шлях домового чоловіка", "Nodame Cantabile: Паризьке видання та фінал"), музику написав Ясухару Таканаші ("Pretty Guardian Sailor Moon Crystal"). А за дизайн персонажів відповідав Кадзуко Тадано ("Pretty Guardian Sailor Moon", "Yu-Gi-Oh! Sevens") та студії TOEI Animation/ Studio DEEN.



Постер повнометражного аніме від Netflix / Collider