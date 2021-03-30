После заявления о жестоком изнасиловании Арми Хаммера уволили в разгар съемок
Кажется, Арми Хаммер на пике своей славы в Голливуде может потерять все. Актера уволили с проекту "Шпион на миллиард долларов" (The Billion Dollar Spy).
Источник:The Hollywood Reporter
Еще в октябре 2020 года Арми Хаммера утвердили на съемки "Шпион на миллиард долларов". Сюжет ленты о холодной войне США и России базировался на реальных событиях, а актер должен был перевоплотиться в Брэда Рейда, который только перешел в московский отдел ЦРУ.
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Съемки фильма начались, поэтому убытки от увольнения Арми Хаммера будут немалыми. Партнером актера по этой ленте выступил Мадс Миккельсен. Пока неизвестно, сколько совместных сцен звезды ленты уже отсняли, и кто заменит Хаммера в проекте "Шпион на миллиард долларов".
Режиссером фильма выступила Амма Ассанте. Именно она совместно с продюсерами ленты в короткие сроки будет искать замену скандальному актеру.
Что известно о скандале с Арми Хаммером
- Громкий скандал разгорелся в первые дни января 2021 года. Тогда в сеть и СМИ слили фрагменты переписки Арми Хаммера с девушкой, в которых он рассказывал об эротических фантазиях, в частности, каннибализме и изнасилование.
- Информацию пресса подала как возможную клевету, ведь вполне вероятно, что автором мог быть не сам Арми Хаммер. Однако после этого бывшие избранницы актера заявили: он склонен к жестокости. Одна девушка даже утверждала, что после разрыва отношений с Арми она проходила терапию у психолога. В то же время мужчина заявлял, что все эти заявления – "чушь" и "злые и лживые онлайн-атаки".
- Другая жертва заявила, что ее Арми Хаммер насиловал в течение 4 часов. Произошло это в 2017 году в Лос-Анджелесе. Девушка думала, что актер убьет ее после сексуального насилия.
- Бывшая жена Арми Хаммера, которая после развода осталась жить с двумя их общими детьми, не скрывала шока от скандала. Элизабет Чэмберс заверила, что не была жертвой домашнего или сексуального насилия в браке. Но она решила не становиться на защиту Арми Хаммера и добавила, что жертвы могут говорить правду. Сейчас за расследование взялась полиция.
- Громкий секс-скандал повпливав на карьеру Арми Хаммера: его уволили из нескольких проектов, среди которых – лента Shotgun Wedding с Дженнифер Лопес и сериал The Offer.
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