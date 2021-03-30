Кажется, Арми Хаммер на пике своей славы в Голливуде может потерять все. Актера уволили с проекту "Шпион на миллиард долларов" (The Billion Dollar Spy).

Еще в октябре 2020 года Арми Хаммера утвердили на съемки "Шпион на миллиард долларов". Сюжет ленты о холодной войне США и России базировался на реальных событиях, а актер должен б ыл перевоплотиться в Брэда Рейда, который только перешел в московский отдел ЦРУ.

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Съемки фильма начались, поэтому убытки от увольнения Арми Хаммера будут немалыми. Партнером актера по этой ленте выступил Мадс Миккельсен. Пока неизвестно, сколько совместных сцен звезды ленты уже отсняли, и кто заменит Хаммера в проекте "Шпион на миллиард долларов".

Режиссером фильма выступила Амма Ассанте. Именно она совместно с продюсерами ленты в короткие сроки будет искать замену скандальному актеру.

Что известно о скандале с Арми Хаммером