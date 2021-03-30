Здається, Армі Гаммер на піку своєї слави в Голлівуді може втратити все. Актора звільнили з проєкту "Шпигун на мільярд доларів" (The Billion Dollar Spy).

Ще у жовтні 2020 року Армі Гаммера затвердили на зйомки "Шпигун на мільярд доларів". Сюжет стрічки про холодну війну США та Росії базувався на реальних подіях, а актор мав перевтілитись в Бреда Рейда, який тільки перейшов у московський відділ ЦРУ.

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Зйомки фільму розпочались, відтак збитки від звільнення Армі Гаммера будуть чималими. Партнером актора по цій стрічці виступив Мадс Міккельсен. Наразі невідомо, скільки спільних сцен зірки стрічки вже відзняли, та хто замінить Гаммера у проєкті "Шпигун на мільярд доларів".

Режисеркою фільму виступила Амма Асанте. Саме вона спільно з продюсерами стрічки у короткі терміни шукатиме заміну скандальному актору.

Що відомо про скандал з Армі Гаммером