На фоне скандала Арми Хаммер предстал наркоторговцем в трейлере фильма "Траффик": видео
В Украине готовятся к премьере увлекательного и динамичного триллера "Траффик". Одну из главных ролей в фильме сыграл актер Арми Хаммер, который отметился скандалом касательно каннибализма.
Источник:24 канал
"Траффик": сюжет и трейлер фильма
Новая лента режиссера Николаса Джареки нарушит одно из актуальных вопросов – опиоидный кризис. Фильм "Траффик" расскажет о наркоторговле между Канадой и США, а также о борьбе с целой фармацевтической империей. Поэтому зрителей ждет напряженный сюжет с неожиданными поворотами и захватывающей стрельбой и драках в стиле голливудского экшна.
Смотрите также 7 фильмов с Арми Хаммером, о которых заговорил весь мир
По сюжету, разные герои по-своему причастны к наркоторговле. Так, архитектор, которая лечится от зависимости, будет пытаться разобраться, работает ли ее сын на наркоторговцев. В то же время обычный университетский профессор сделает неожиданное открытие, которое может полностью уничтожить не только его карьеру. Он обнаружит, что влиятельная фармацевтическая компания хочет вывести на рынок новое обезболивающее, которое на самом деле является опасными наркотиками.
Двое героев фактически объявляют войну наркоимперии. Поэтому их борьба будет очень непростой.
"Траффик": смотрите трейлер
Актерский состав
Съемки фильма "Траффик" прошли еще в 2019 году в Монреале и Детройте. Главные роли здесь сыграли топовые актеры Голливуда:
- Гэри Олдмен
- Арми Хаммер
- Эванджелин Лилли
- Мишель Родригез
- Люк Эванс и др.
Премьера триллера "Траффик" в Украине запланирована на 18 марта 2021 года.
Скандал с Арми Хаммером: коротко
- В первые дни января 2021 года все западные СМИ распространили фрагмент переписки Арми Хаммера с неизвестной девушкой. В личных сообщениях актер рассказывал о своих эротических фантазиях, в частности, о каннибализме и изнасиловании.
- Информацию восприняли неоднозначно, ведь переписка могла быть сфабрикована. Однако после огласки бывшие девушки Арми Хаммера заявили, что он склонен к этому. Одна из экс-подруг актера даже проходила курс лечения у психолога, поскольку подвергалась физическому насилию в этих отношениях.
- Скандал повлиял на карьеру Арми Хаммера: с актером разорвали контракты на будущие съемки. На фоне обсуждений в Голливуде решили даже снять фильм о каннибализме.
Поделиться новостью
-
Идеально для уикенда: 9 фильмов, которые создадут романтическую атмосферу5 февраля , 18:01
-
В "Гарри Поттере" сыграл дедушка одного из актеров франшизы фото поразили сеть9 февраля , 19:21
-
Основано на реальных событиях: сравнительные фото настоящих людей и актеров, которые их играли7 февраля , 14:27