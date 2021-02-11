В Украине готовятся к премьере увлекательного и динамичного триллера "Траффик". Одну из главных ролей в фильме сыграл актер Арми Хаммер, который отметился скандалом касательно каннибализма.

"Траффик": сюжет и трейлер фильма

Новая лента режиссера Николаса Джареки нарушит одно из актуальных вопросов – опиоидный кризис. Фильм "Траффик" расскажет о наркоторговле между Канадой и США, а также о борьбе с целой фармацевтической империей. Поэтому зрителей ждет напряженный сюжет с неожиданными поворотами и захватывающей стрельбой и драках в стиле голливудского экшна.

Смотрите также 7 фильмов с Арми Хаммером, о которых заговорил весь мир

По сюжету, разные герои по-своему причастны к наркоторговле. Так, архитектор, которая лечится от зависимости, будет пытаться разобраться, работает ли ее сын на наркоторговцев. В то же время обычный университетский профессор сделает неожиданное открытие, которое может полностью уничтожить не только его карьеру. Он обнаружит, что влиятельная фармацевтическая компания хочет вывести на рынок новое обезболивающее, которое на самом деле является опасными наркотиками.

Двое героев фактически объявляют войну наркоимперии. Поэтому их борьба будет очень непростой.

"Траффик": смотрите трейлер

Актерский состав

Съемки фильма "Траффик" прошли еще в 2019 году в Монреале и Детройте. Главные роли здесь сыграли топовые актеры Голливуда:

Гэри Олдмен

Арми Хаммер

Эванджелин Лилли

Мишель Родригез

Люк Эванс и др.

Премьера триллера "Траффик" в Украине запланирована на 18 марта 2021 года.

Скандал с Арми Хаммером: коротко