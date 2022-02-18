Автором текста трека выступил известный писатель Сергей Жадан, автор музыки – Евгений Турчинов, участник группы "Жадан и Собаки".

Клип снят в сотрудничестве со студентами курса Filmmaking Kyiv Academy of Media Arts, набор #KAMA17. Автор идеи и режиссер монтажа – Сергей Котляров, оператор – Тарас Меренков.

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"Жадан и Собаки" – украинская рок-группа из Харькова, которая образовалась в результате тесного сотрудничества Сергея Жадана с группой "Собаки в космосе".

В широкий украинский прокат "Носорог" выйдет 17 февраля 2022 года. Онлайн-релиз клипа песни "Веді" запланирован на 18 февраля.

Жадан и Собаки – Веді: смотрите видео онлайн

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"Носорог" – криминальная драма о бурных 90-х украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты", украинская – осенью этого года на Киевской недели критики.

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Лента Сенцова была признана лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале, а права на онлайн-премьеру приобрел стриминговый сервис Netflix.

Важно. Читайте большое интервью о фильме "Носорог" с режиссером Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта Интервью24.