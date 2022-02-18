Автором тексту треку виступив відомий письменник Сергій Жадан, автор музики – Євген Турчинов, учасник гурту "Жадан та Собаки".
Кліп знято у співпраці зі студентами курсу Filmmaking Kyiv Academy of Media Arts, набір #KAMA17. Автор ідеї та режисер монтажу – Сергій Котляров, оператор – Тарас Меренков.
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"Жадан і Собаки" – українська рок-група з Харкова, яка утворилася внаслідок тісної співпраці Сергія Жадана із гуртом «Собаки в космосі».
У широкий український прокат "Носоріг" вийде 17 лютого 2022 року. Онлайн-реліз кліпу пісні "Веді" заплановано на 18 лютого.
Жадан і Собаки – Веди: дивіться відео онлайн
"Носоріг" – кримінальна драма про бурхливі 90-ті українські режисери Олега Сенцова. Світова прем'єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти", українська – восени цього року на Київському тижні критики.
До теми "Носоріг" Сенцова: чесний відгук на перший український фільм про гангстерів
Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а права на онлайн-прем'єру набув стрімінгового сервісу Netflix.