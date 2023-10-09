Задирали нос, – актер "Сватов" рассказал о российских звездах на съемках сериала

Украинский актер Сергей Калантай высказался о российских звездах на съемках "Сватов". Он сыграл в пятом сезоне сериала, вышедшем на телеэкраны в 2011 году.

В разговоре с изданием Obozrevatel Сергей отметил, что российские актеры всегда приезжали в Украину с уверенностью, что они господа. Сейчас актер не удивлен, что они поддержали войну России против Украины.

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Сергей Калантай рассказал о российских звездах на съемках "Сватов"

Задирали нос. У них такая политика – имперская, которая, по сути, является ментальной особенностью всей нации. Это касается не только нашего поколения – они так поступали всегда,

– говорит Калантай.

По его словам, на съемках сериала "Сваты" также находились российские актеры. " У меня было только два съемочных дня на той площадке, потому я не успел войти в киношный коллектив. Не могу сказать, что я с ними хорошо знаком, но до сих пор помню тот русский снобизм, который царил на съемке. Принимали свысока", – поделился Сергей Калантай.

Сергей Калантай / Фото из фейсбука актера

Российские актеры, сыгравшие в "Сватах"