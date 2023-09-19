В разговоре с 24 Каналом он рассказал, что когда в стране война, такие вещи звучат для военных особенно обидно. По мнению Сергея, нам не нужен развлекательный контент, снятый за государственные средства.

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Сергей Михальчук о скандале вокруг "Ингульца"

Конечно, Сергей Михальчук, как и каждый украинец, наслушан за скандал вокруг "Ингульца". Впрочем, по его словам, "хорошо, что это не услышали военные и не направили к этому продюсеру военкома". "Я не знаю, кто это, честно говоря. Такие вещи звучат для военных особенно обидно. Я вам честно скажу, при всем энтузиазме, я не знаю, кому это нужно", – сказал он.

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Если хочется посмеяться, можно сделать простую ретроспективу того, что уже было снято и пересмотреть. Вообще-то мы должны перестать финансировать телесериалы. Почему? Потому что телесериалы – это, в принципе, бизнес-контент. На этом люди зарабатывают деньги. Это как реклама,

– отреагировал он.

Сергей задал вопрос: "Какое отношение имеет государство, деньги наших людей к сериальному производству?". По его мнению, это должны быть частные деньги тех людей, структур, которые собираются на этом заработать.

Сергей Михальчук / Фото пресс-службы фильма "Довбуш"

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