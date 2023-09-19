У розмові з 24 Каналом він розповів, що коли в країні війна, такі речі звучать для військових особливо образливо. На думку Сергія, нам не потрібен розважальний контент, знятий за державні кошти.
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Сергій Михальчук про скандал довкола "Інгульця"
Звісно, Сергій Михальчук, як і кожен українець наслуханий за скандал довкола "Інгульця". Втім, за його словами, "добре, що це не почули військові й не направили до цього продюсера воєнкома". "Я не знаю, хто це, чесно кажучи. Такі речі звучать для військових особливо образливо. Я вам чесно скажу, при всьому ентузіазмі, я не знаю, кому це потрібно", – сказав він.
Якщо охота посміятися, можна зробити просту ретроспективу того, що вже було зняте і передивитися. Взагалі ми маємо перестати фінансувати телесеріали. Чому? Тому що телесеріали – це в принципі бізнес-контент. На цьому люди заробляють гроші. Це як реклама,
– відреагував він.
Сергій поставив питання: "Яке відношення має держава, гроші наших людей до серіального виробництва?". На його думку, це мають бути приватні гроші тих людей, тих структур, які збираються на цьому заробити.
Сергій Михальчук / Фото пресслужби фільму "Довбуш"
Коротко про скандал довкола Горбунова
- Влітку стало відомо, що компанія Юрія Горбунова виграла мистецький конкурс, який був оголошений державним підприємством. Студія мала намір зняти 24-серійний серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень. Проте ця новина викликала гострі обговорення в українському суспільстві, і мережу сколихнув скандал. Багато користувачів помітили, що сюжет цього серіалу сильно нагадує сюжет російського шоу "Жуки", яке вийшло у 2019 році.
- Ще один скандал розгорівся після виїзду ведучого за кордон. Видання "Цензор.НЕТ" поширило інформацію, що шоумен перетнув кордон Молдови й, за їхніми ствердженнями, відправився на ексклюзивний курорт в Іспанії.
- Юрій Горбунов заперечив ці обвинувачення і заявив, що він не відвідував іспанські курорти. Крім того, він відмовився від отримання державних коштів на "Інгульця". Однак, ймовірно, серіал все ж таки буде зніматися. У межах цього ведучий заявив, що готовий відмовитися від ордену "За заслуги" II ступеня та передати його військовим.