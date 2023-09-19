У розмові з 24 Каналом він розповів, що коли в країні війна, такі речі звучать для військових особливо образливо. На думку Сергія, нам не потрібен розважальний контент, знятий за державні кошти.

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Сергій Михальчук про скандал довкола "Інгульця"

Звісно, Сергій Михальчук, як і кожен українець наслуханий за скандал довкола "Інгульця". Втім, за його словами, "добре, що це не почули військові й не направили до цього продюсера воєнкома". "Я не знаю, хто це, чесно кажучи. Такі речі звучать для військових особливо образливо. Я вам чесно скажу, при всьому ентузіазмі, я не знаю, кому це потрібно", – сказав він.

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Якщо охота посміятися, можна зробити просту ретроспективу того, що вже було зняте і передивитися. Взагалі ми маємо перестати фінансувати телесеріали. Чому? Тому що телесеріали – це в принципі бізнес-контент. На цьому люди заробляють гроші. Це як реклама,

– відреагував він.

Сергій поставив питання: "Яке відношення має держава, гроші наших людей до серіального виробництва?". На його думку, це мають бути приватні гроші тих людей, тих структур, які збираються на цьому заробити.

Сергій Михальчук / Фото пресслужби фільму "Довбуш"

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