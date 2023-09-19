Хорошо, что не направили к продюсеру военкома – военный Михальчук о скандале с Горбуновым
Юрий Горбунов планировал снять скандальный сериал "Ингулец" за 33 миллиона гривен. На эту тему высказался оператор украинского фильма "Довбуш" и военнослужащий ВСУ Сергей Михальчук.
В разговоре с 24 Каналом он рассказал, что когда в стране война, такие вещи звучат для военных особенно обидно. По мнению Сергея, нам не нужен развлекательный контент, снятый за государственные средства.
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Сергей Михальчук о скандале вокруг "Ингульца"
Конечно, Сергей Михальчук, как и каждый украинец, наслушан за скандал вокруг "Ингульца". Впрочем, по его словам, "хорошо, что это не услышали военные и не направили к этому продюсеру военкома". "Я не знаю, кто это, честно говоря. Такие вещи звучат для военных особенно обидно. Я вам честно скажу, при всем энтузиазме, я не знаю, кому это нужно", – сказал он.Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.
Если хочется посмеяться, можно сделать простую ретроспективу того, что уже было снято и пересмотреть. Вообще-то мы должны перестать финансировать телесериалы. Почему? Потому что телесериалы – это, в принципе, бизнес-контент. На этом люди зарабатывают деньги. Это как реклама,
– отреагировал он.
Сергей задал вопрос: "Какое отношение имеет государство, деньги наших людей к сериальному производству?". По его мнению, это должны быть частные деньги тех людей, структур, которые собираются на этом заработать.
Кратко о скандале вокруг Горбунова
- Летом стало известно, что компания Юрия Горбунова выиграла художественный конкурс, объявленный государственным предприятием. Студия имела намерение снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен. Однако эта новость вызвала острые обсуждения в украинском обществе, и сеть разразился скандалом. Многие пользователи заметили, что сюжет этого сериала сильно напоминает сюжет российского шоу "Жуки", вышедшего в 2019 году.
- Еще один скандал разразился после выезда ведущего за границу. Издание "Цензор.НЕТ" распространило информацию, что шоумен пересек границу Молдовы и, по их утверждениям, отправился на эксклюзивный курорт в Испании.
- Юрий Горбунов возразил эти обвинения и заявили, что он не посещал испанские курорты. Кроме того, он отказался от получения государственных средств на "Ингульца". Однако, вероятно, сериал все-таки будет сниматься. В рамках этого ведущий заявил, что готов отказаться от ордена "За заслуги" II степени и передать его военным.