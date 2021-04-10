Минисериал о британской королеве Анну Болейн привлекает все большее внимание зрителей. Главную роль в картине сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, что вызвало волну хейтерства в сети и сделало проект скандальным. Авторы сериала решили презентовать новое фото, показав главных звезд в их образах.

На опубликованном кадре исполнительница роли Анны Болейн появилась в роскошном изумрудном платье, что соответствовало стилю XVI века. Кроме этого, Джоди Тернер-Смит надела головно й убор, в котором королева появлялась на рисунках.

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Интересно, что на новом фото киноманы могли оценить не только перевоплощения актрисы, но и ее коллегу по съемочной площадке. В минисериале об Анне Болейн сыграет также Марк Стенде, который превратится в короля Генриха VIII. Перед камерой исполнители главных ролей позировали на троне, а Джоди Тернер-Смит нежно прижалась к мужу.



Главные актеры сериала об Анне Болейн / Фото Variety

Скандал с сериалом об Анне Болейн