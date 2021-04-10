В сети появилось новое фото сериала об Анне Болейн, которую сыграла темнокожая актриса
Минисериал о британской королеве Анну Болейн привлекает все большее внимание зрителей. Главную роль в картине сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, что вызвало волну хейтерства в сети и сделало проект скандальным. Авторы сериала решили презентовать новое фото, показав главных звезд в их образах.
Источник:Variety
На опубликованном кадре исполнительница роли Анны Болейн появилась в роскошном изумрудном платье, что соответствовало стилю XVI века. Кроме этого, Джоди Тернер-Смит надела головной убор, в котором королева появлялась на рисунках.
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Интересно, что на новом фото киноманы могли оценить не только перевоплощения актрисы, но и ее коллегу по съемочной площадке. В минисериале об Анне Болейн сыграет также Марк Стенде, который превратится в короля Генриха VIII. Перед камерой исполнители главных ролей позировали на троне, а Джоди Тернер-Смит нежно прижалась к мужу.
Главные актеры сериала об Анне Болейн / Фото Variety
Скандал с сериалом об Анне Болейн
- Минисериал об Анне Болейн пока не имеет официального названия. Однако уже известно, что драма будет состоять из 3 эпизодов, в которых раскроют историю любви Анны Болейн и Генриха VIII.
- Съемки проекту завершились еще в декабре 2020 года, затем премьера может состояться до конца года.
- Режиссерское кресло заняла Линси Миллер. Она взялась за экранизацию знаменитой и трагической истории об Анне Болейн – жене британского короля Генриха VIIІ, которую казнили по приказу мужа. Причиной для убийства жены стали подозрения в ее верности. Супруги прожили в браке всего 3 года, именно этот период и покажут в проект.
- Главную роль сыграла темнокожая кинозвезда Джоди Тернер-Смит. После объявления результатов кастинга в сети появились десятки сообщений, в которых заявляли, что актриса не должна играть британку, а на эту роль нужно выбрать другую актрису. Однако хейтеры не повлияли на решение режиссера, а Джоди Тернер-Смит таки появится в ленте.
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