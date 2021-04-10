У мережі з'явилось нове фото серіалу про Анну Болейн, яку зіграла темношкіра актриса
Мінісеріал про британську королеву Анну Болейн привертає все більшу увагу глядачів. Головну роль у стрічці зіграла темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт, що викликало хвилю хейтерства у мережі та зробило проєкт скандальним. Автори серіалу вирішили презентувати нове фото, показавши головних зірок в їхніх образах.
Джерело:Variety
На опублікованому кадрі виконавиця ролі Анни Болейн постала у розкішній смарагдовій сукні, що відповідала стилю XVI століття. Окрім цього, Джоді Тернер-Сміт одягнула головний убір, в якому королева поставала на малюнках.
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Цікаво, що на новому фото кіномани могли оцінити не тільки перевтілення актриси, але й її колегу по знімальному майданчику. У мінісеріалі про Анну Болейн зіграє також Марк Стенді, який перевтілиться у короля Генріха VIII. Перед камерою виконавці головних ролей позували на троні, а Джоді Тернер-Сміт ніжно притулилась до чоловіка.
Головні актори серіалу про Анну Болейн / Фото Variety
Скандал з серіалом про Анну Болейн
- Мінісеріал про Анну Болейн поки не має офіційної назви. Однак вже відомо, що драма складатиметься з 3 епізодів, в яких розкриють історію кохання Анни Болейн і Генріха VIII.
- Зйомки проєкту завершились ще в грудні 2020 року, відтак прем'єра може відбутись до кінця року.
- Режисерське крісло посіла Лінсі Міллер. Вона взялась за екранізацію знаменитої і трагічної історії про Анну Болейн – дружину британського короля Генріха VIIІ, яку стратили за наказом чоловіка. Причиною для вбивства дружини стали підозри у її вірності. Подружжя прожило у шлюбі всього 3 роки, саме цей період і покажуть у проєкті.
- Головну роль зіграла темношкіра кінозірка Джоді Тернер-Сміт. Після оголошення результатів кастингу у мережі з'явились десятки повідомлень, в яких заявляли, що актриса не повинна грати британку, а на цю роль потрібно обрати іншу акторку. Однак хейтери не повпливали на рішення режисерки, а Джоді Тернер-Сміт таки постане у стрічці.
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