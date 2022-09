Разработкой сюжета занимался Нил Дракманн. Главные роли в сериале сыграли актеры "Игры престолов" Педро Паскаль (контрабандист Джоэл) и Белла Рэмси (девочка-подросток Элли).

Сериал The Last of Us: сюжет и трейлер

За основу нового сериала Нил Дракманн взял популярную видеоигру The Last of Us. По сюжету 14-летняя девочка Элли остается одна и выживает после пандемии церебральной инфекции, когда ее родители умирают во время вспышки болезни. Защитником главной героини выступит безжалостный контрабандист Джоэл. Он будет пытаться вывезти ребенка из репрессивной карантинной зоны. Вместе главным героям придется преодолеть немало трудностей и пересечь США, утопающие в постапокалиптической разрухе.

О съемках сериала было известно в ноябре 2020 года. Над проектом работают также Крэйг Мазин и Кэролин Штраусс.

Трейлер сериала The Last of Us по мотивам одноименной игры: смотрите видео

Игра The Last of Us появилась на свет в 2013 году. Ее действие разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории США. В частности события происходят через 20 лет после масштабной пандемии, вызванной кордицепсом - опасно мутировавшим грибком.

Вчера на ютубе появилось видео блоггера под ником Speclizer, в котором он сравнил тизер сериала с кадрами игры The Last of Us. Известно, что сериал поведает историю первой части игры. Однако, как заявил видеоблогер, некоторые моменты будут кардинально отличаться.

Видеосравнение игры и экранизации: смотрите ролик