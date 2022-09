Розробкою сюжету займався Ніл Дракманн. Головні ролі у серіалі зіграли актори "Гри престолів" Педро Паскаль (контрабандист Джоел) та Белла Ремсі (дівчинка-підліток Еллі).

Читайте більше Троє дітей у Рейніри, незадоволена Алісента: що цікавого відбулося у 6 серії "Дому Дракона"

Серіал The Last of Us: сюжет та трейлер

За основу нового серіалу Ніл Дракманн взяв популярну відеогру The Last of Us. За сюжетом 14-річна дівчинка Еллі залишається одна і виживає після пандемії церебральної інфекції, коли її батьки помирають під час спалаху недуги. Захисником головної героїні виступить безжальний контрабандист Джоел. Він буде намагатись вивезти підлітка з репресивної карантинної зони. Разом головним героям доведеться подолати чимало труднощів та перетнути США, що потопає у постапокаліптичній розрусі.

Про зйомки серіалу було відомо ще у листопаді 2020 року. Над проєктом працюють також Крейг Мазін і Керолін Штраусс.

Трейлер серіалу The Last of Us за мотивами однойменної гри: дивіться відео

Гра The Last of Us з’явилася на світ у 2013 році. Її дія розгортається у постапокаліптичному майбутньому на території США. Зокрема події відбуваються через 20 років після масштабної пандемії, викликаної кордицепсом - грибком, що небезпечно мутував.

Вчора на ютубі з’явилося відео блогера під ніком Speclizer, в якому він порівняв тизер серіалу з кадрами гри The Last of Us. Відомо, що серіал розповість історію першої частини гри. Проте, як заявив відеоблогер, деякі моменти кардинально відрізнятимуться.

