"Спасти Центр": Алферов прокомментировал свое назначение в Довженко-Центре
Источник:Фейсбук Андрея Алферова
Госкино избрало нового временного исполняющего обязанности гендиректора Довженко-Центра – кинокритика и режиссера Андрея Алферова. Он отреагировал на свое предназначение в фейсбуке.
Алферов подчеркнул, что ставший неожиданным для сообщества шаг Госкино "не является элементом какой-то игры, а вызван собственным желанием спасти Центр". По его словам, Центр превратился из кладбища в храм кино.
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Как Алферов прокомментировал свое предназначение и. о. директора Довженко-Центра
Алферов отметил, что намерен добиться отмены приказа о реорганизации и остановить какие-либо другие попытки ее провести. Кроме того, он считает Елену Гонтарук победительницей конкурса и говорит, что сделает все возможное, чтобы ее назначили на эту должность, официально подписав контракт.
Напомню, что я только исполняющий обязанности. Для защиты коллекции Довженко-Центра, я намерен добиться придания ему статуса как "национального"; признание наконец Довженко-Центра Государственным фондом фильмов – как института, профессионально и практически с 1994 года осуществляющего архивную и научно-исследовательскую деятельность по развитию фильмофонда, восстановление, реставрирование и сохранение произведений национального кинонаследия,
– написал Алферов.
Алферов уверен, что необходимо срочно создать нормативную базу для функционирования фонда кинофильмов и привлечением интернациональных профессионалов. "И самое главное – сохранить финансовую поддержку из государственного бюджета на период войны и 2 года после", – отметил он.
Реакция киносообщества на назначение Алферова
По словам режиссера Ирины Цылик , скандал вокруг Довженко-Центра не утихает, а только разгорается. "В новой серии кинологиня Юлия Каждан уже "освобождается" от должности, не успев проявить своих талантов кризисной менеджерки. И здесь на и.о. руководителя Довженко-Центра вдруг назначена кинокритика Андрея Алферова".
Целик отметила, что пока не берется судить Алферова, но подчеркнула, что он сотрудничал с "хорошими россиянами" во время горячей фазы войны. Также она задала вопрос, который интересует также других кинорежиссеров и кинорежиссеров – "На каких основаниях от должности директора снова устранена Елена Гончарук, если она честно выиграла конкурс в прошлом году? Почему Алферов согласился на такую комбинацию? И действительно ли он достаточно убедителен культурным и кризисным менеджером, чтобы были основания доверять кинокритику управления таким сложным и важным институтом?".
Впрочем, Алферов написал, что "агрессивные выпады в мой адрес отдельных лубочных патриотов, выдающих собственные страхи за любовь к Украине, я даже комментировать не буду".
Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра: коротко о главном
- В середине августа Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В самом большом национальном киноархиве, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, это назвали ликвидацией.
- Позже украинцы создали петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра, а Александр Ткаченко заявил, что он против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".
- 2 ноября Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук, вместо этого назначили Юлию Каждан, имеющую опыт в бухгалтерском деле и в работе с кинологическим центром, предоставляющим услуги дрессировки собак, гостиницы для четырехлапых и зоопсихологов. 8 ноября команда Довженко-Центра не впустила новую главу в помещение.
- 10 ноября, в помещение Довженко-Центра сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ посетили обыски. Они продолжались около 7 часов. В Довженко-Центре отметили, что следователи изъяли печать предприятия и флешку с бухгалтерскими документами, не предоставив обоснованных объяснений цели своих действий. На этом они не остановились, и 11 ноября продлили обыски.
- Украинская Киноакадемия отметила, что "процедура назначения генерального директора Довженко-Центра имела также все признаки нарушения законов – абсолютно корректные итоги голосования членов конкурсной комиссии были отменены без малейших причин".
- 12 ноября неравнодушные вышли на митинг перед зданием Довженко-Центра с лозунгом "Руки прочь от Довженко-Центра";
- 15 ноября Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра и объявили, что будут выбирать нового директора;
- 17 ноября Юлия Каждан уволилась с должности, назначили кинокритика Андрея Алферова.