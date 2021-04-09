С 22 апреля на большие экраны выйдет долгожданный экшен-триллер "Гнев человеческий". Перед премьерой фильма мы решили вспомнить, как Скотт Иствуд построил свою актерскую карьеру и узнали, какие у него впечатления после съемок в картине Гая Ричи.

Можно ли считать, что если актера зовет в свой фильм лично Гай Ричи, то это значит, что ты официально вышел из тени своего отца? А если твой отец – сам Клинт Иствуд? Скотту Иствуду пришлось очень долго доказывать, что он самостоятельный художник и на лавры отца претендовать не собирается, как и почивать на них.

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Рассказываем с чего начинал один из многочисленных детей легендарного Клинта Иствуда, в каких фильмах прославился и почему роль в новом экшн-триллере Гая Ричи "Гнев человеческий" сам Скотт Иствуд считает особой в его фильмографии.

Как Скотт Иствуд начал работать в Голливуде

Скотт Иствуд Ривз родился в Калифорнии в 1986 году. Через 2 года у его матери Джоселин Ривз и Клинта Иствуда родилась младшая дочь Кэтрин, после чего родители развелись и Скотт провел часть своего детства подальше от Голливуда – на Гавайях. В родной штат он вернулся только ради образования.

Всего у Скотта есть одна родная сестра и 7 сводных отчество братьев и сестер. Причем диапазон их рождения велик – от 1954 до 1996. Но далеко не все решились на публичную карьеру. Одна сестра – документалист, брат – джаз-музыкант, еще одна сестра – скандальная художница. Актеров в семье двое – Элисон и Скотт Иствуд. И только последний решил, что будет работать так много, насколько это вообще возможно, чтобы просто быть на голливудских радарах.

Скотт Иствуд учился актерскому мастерству в Лос-Анджелесе под фамилией своей мамы Ривз, но из-за своей схожести с отцом, ни разу не слышал вопрос: "А не родственник тебе Киану?" Зато получал насмешливые просьба однокурсников спародировать фирменное прищуривание Клинта Иствуда, не зная, что говорят с одним из его детей.



Скотт Иствуд с отцом Клинтом Иствудом / Фото Пресс-служба

Первые небольшие роли Скотт получил в фильмах своего отца, который решил таким образом помочь карьере сына. Молодой Иствуд появился в эпизодах "Флаги наших отцов" и "Гран Торино" снова под фамилией матери. И только в биографической драме Клинта Иствуда "Непокоренный" 2009 года впервые решился на то, чтобы предстать перед миром под именем своего невероятно знаменитого отца.

После этого наступила эпоха вечных кинопроб, отказов, новых проб и проходных фильмов. До 2014 года, когда на экраны вышло сразу 3 фильма с молодым актером, среди которых – престижная военная драма "Ярость", где Иствуд хоть и сыграл небольшую роль, но зато получил отличные отзывы. На премьере фильма молодой актер не скрывал, что пробовался не менее 5 раз, чтобы сыграть в одном фильме с Брэдом Питтом. Уже в следующем году Скотта Иствуда ждут главные роли в 3 постановках, включая популярную романтическую ленту "Самая длинная дорога". Очевидно, что Дэвиду Эйру понравился Иствуд-младший и он без проб позвал его на небольшую роль в "Отряд самоубийц" в 2016-м, которая пополнила список экшн-фильмов актера.

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После такого обновления фильмографии Скотт Иствуд с успехом прошел пробы в 8 часть "Форсажа", сиквел "Тихоокеанского рубежа", экшн "Овердрайв" и военную драму "Форпост", которая вышла на экраны в 2020 году и получила положительные отзывы критиков. В перерыве между большими блокбастерами Иствуд снимается в инди-проектах, чтобы работать как можно больше, завоевывая свое место под солнцем.



Кадр из фильма "Форсаж 8" / Фото Пресс-служба

Скотт Иствуд в фильме "Гнев человеческий"

С 22 апреля в украинских кинотеатрах появится новый экшн-триллер Гая Ричи "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом. Ключевую роль в фильме получил Скотт Иствуд, которого культовый британский режиссер лично пригласил сыграть загадочного Джена.

"Это была большая честь и сильный вызов, выход из зоны комфорта. Конечно, я брал оружие в руки и на других проектах, но еще никогда не играл столь опасного персонажа. Джен – непредсказуемый, жадный, неконтролируемый, с таким характером легко просчитаться, чего мы, уверен, смогли избежать. Работать с Гаем было невероятно, он знает, чего хочет и при этом открыт для взаимодействия с актером. Если он тебя нанял – он тебе доверяет", – рассказал Скотт Иствуд.



Скотт Иствуд в фильме "Гнев человеческий" / Фото Пресс-служба

Это подтверждает и сам Гай Ричи, который уверяет: актеров не стоит сковывать или выжимать из них эмоцию.

Не вижу никакого смысла пренебрегать актера, выжимая из него все, в том числе – частное. Я просто работаю с теми, кто и так выкладывается на полную. Уверен, что границы нужно уважать и результат от этого не пострадает,

– пояснил Гай Ричи.

Каким будет результате в случае с "Гневом человеческим", зрители узнают совсем скоро. Фильм все еще запланирован к выходу исключительно в кинотеатрах с 22 апреля , если карантинные мероприятия в Украине, конечно, позволят нам увидеть новую работу Гая Ричи одними из первых в мире. Американская дата премьеры "Гнева человеческого" назначена на 7 мая. Когда фильм появится на цифровых платформах - неизвестно, ведь Гай Ричи снимал свой новый фильм в соответствии с классическим олдскульным принципом – большое кино обязано сначала появится на большом экране.