З 22 квітня на великі екрани вийде довгоочікуваний екшен-трилер "Гнів людський". Перед прем'єрою фільму ми вирішили пригадати, як Скотт Іствуд побудував свою акторську кар'єру і дізнались, які в нього враження після зйомок у стрічці Гая Річі.

Чи можна вважати, що якщо актора кличе у свій фільм особисто Гай Річі, то це означає, що ти офіційно вийшов із тіні свого батька? А якщо твій батько – сам Клінт Іствуд? Скотту Іствуду довелося дуже довго доводити, що він самостійний митець і на лаври батька претендувати не збирається, як і спочивати на них.

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Розповідаємо з чого починав один з численних дітей легендарного Клінта Іствуда, в яких фільмах прославився і чому роль в новому екшн-трилері Гая Річі "Гнів людський" сам Скотт Іствуд вважає особливою в його фільмографії.

Як Скотт Іствуд почав працювати у Голлівуді

Скотт Іствуд Рівз народився у Каліфорнії в 1986 рік. Через 2 роки у його матері Джоселін Рівз і Клінта Іствуда народилася молодша дочка Кетрін, після чого батьки розлучилися і Скотт провів частину свого дитинства подалі від Голлівуду – на Гаваях. У рідний штат він повернувся тільки заради освіти.

Всього у Скотта є одна рідна сестра і 7 зведених по батькові братиків та сестричок. Причому діапазон їх народження великий – від 1954 до 1996-го. Але далеко не всі наважилися на публічну кар'єру. Одна сестра – документаліст, брат – джаз-музикант, ще одна сестра – скандальна художниця. Акторів у родині двоє – Елісон і Скотт Іствуд. І тільки останній вирішив, що буде працювати так багато, наскільки це взагалі можливо, щоб просто бути на голлівудських радарах.

Скотт Іствуд навчався акторській майстерності в Лос-Анджелесі під прізвищем своєї мами Рівз, але через свою схожість з батьком, ні разу не чув питання: "А чи не родич тобі Кіану?" Зате отримував глузливі прохання однокурсників спародіювати фірмове примружування Клінта Іствуда, не знаючи, що говорять з одним з його дітей.



Скотт Іствуд з батьком Клінтом Іствудом / Фото Пресслужба

Перші невеличкі ролі Скотт отримав у фільмах свого батька, який вирішив таким чином допомогти кар'єрі сина. Молодий Іствуд з'явився в епізодах "Прапорах наших батьків" і "Гран Торіно" знову під прізвищем матері. І тільки в біографічній драмі Клінта Іствуда "Нескорений" 2009 року вперше наважився на те, щоб постати перед світом під ім'ям свого неймовірно знаменитого батька.

Після цього настала епоха вічних кінопроб, відмов, нових спроб і прохідних фільмів. Аж до 2014 року, коли на екрани вийшло одразу 3 фільми з молодим актором, серед яких – престижна військова драма "Лють", де Іствуд хоч і зіграв невелику роль, але зате отримав відмінні відгуки. На прем'єрі фільму молодий актор не приховував, що пробувався не менше 5 разів, щоб зіграти в одному фільмі з Бредом Піттом. Уже в наступному році Скотта Іствуда чекають головні ролі у 3 постановках, включаючи популярну романтичну стрічку "Найдовша дорога". Очевидно, що Девіду Ейру сподобався Іствуд-молодший і він без проб покликав його на невелику роль в "Загін самогубців" у 2016-му, яка поповнила список екшн-фільмів актора.

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Після такого оновлення фільмографії Скотт Іствуд з успіхом пройшов проби у 8 частину "Форсажу", сиквел "Тихоокеанського рубежу", екшн "Овердрайв" і військову драму "Форпост", яка вийшла на екрани у 2020 році і отримала позитивні відгуки критиків. У перерві між великими блокбастерами Іствуд знімається в інді-проєктах, щоб працювати якомога більше, завойовуючи власне місце під сонцем.



Кадр з фільму "Форсаж 8"​ / Фото Пресслужба

Скотт Іствуд у фільмі "Гнів людський"

З 22 квітня в українських кінотеатрах з'явиться новий екшн-трилер Гая Річі "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом. Ключову роль у фільмі отримав Скотт Іствуд, якого культовий британський режисер особисто запросив зіграти загадкового Джена.

"Це була велика честь і сильний виклик, вихід із зони комфорту. Звичайно, я брав зброю в руки і на інших проєктах, але ще ніколи не грав настільки небезпечного персонажа. Джен – непередбачуваний, жадібний, неконтрольований, з таким характером легко прорахуватися, чого ми, впевнений, змогли уникнути. Працювати з Гаєм було неймовірно, він знає, чого хоче і при цьому відкритий до взаємодії з актором. Якщо він тебе найняв – він тобі довіряє", – розповів Скотт Іствуд.



Скотт Іствуд у фільмі "Гнів людський" / Фото Пресслужба

Це підтверджує і сам Гай Річі, який запевняє: акторів не варто сковувати чи вичавлювати з них емоцію.

Не бачу ніякого сенсу третирувати актора, вичавлюючи з нього все, в тому числі – приватне. Я просто працюю з тими, хто і так викладається на повну. Упевнений, що кордони потрібно поважати і результат від цього не постраждає,

– пояснив Гай Річі.

Яким буде результаті у випадку з "Гнівом людським", глядачі дізнаються зовсім скоро. Фільм все ще запланований до виходу виключно в кінотеатрах з 22 квітня, якщо карантинні заходи в Україні, звичайно, дозволять нам побачити нову роботу Гая Річі одними з перших у світі. Американська дата прем'єри "Гніву людського" призначена на 7 травня. Коли фільм з'явиться на цифрових платформах – невідомо, адже Гай Річі знімав свій новий фільм у відповідності з класичним олдскульним принципом –велике кіно зобов'язане спочатку з'явиться на великому екрані.

"Гнів людський": дивіться трейлер